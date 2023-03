Vse se draži, plača pa enaka: Kako si izpogajati višjo plačo in česa ne smemo izustiti

Življenjski stroški naraščajo in nekatera podjetja so se odločila bodisi za enkratne pomoči zaposlenim bodisi za dvig plač. A ne vsa. Zato verjetno mnogi med vami razmišljate, da bi tudi sami predlagali višjo plačo za vaše delo. Pa veste, kako in kateri so najboljši argumenti?

Najdete jin na Oni.