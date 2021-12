Vse, kar morate vedeti o smrekah in katera je najboljša za dekoracijo doma

Mnogi se danes odločajo za umetna božična drevesca, ki jih lahko znova in znova uporabljamo več let, pa tudi posebne nege ne potrebujejo, a postaviti v prostor pravo smrečico ima svoj čar. Ne le, da je videti bolj naravno, sveža smreka tudi omamno diši, nekaj, s čimer plastika preprosto ne more tekmovati. Seveda pa ni vsaka smreka primerna za notranje prostore. Preberite več an Onaplus.si.