Vse, kar morate vedeti o slovenskem Caminu ali Jakobovi poti in kje začeti

Prehoditi starodavno evropsko krščansko pešpot, znano pod imenom Camino de Santiago, je osebni cilj marsikoga. Razlogi so najrazličnejši, a bistveni je eden – človek roma zaradi sebe in k sebi. Slovenska Jakobova pot je razdeljena na tri veje, razvejene od Dolenjske do Primorske, čez Gorenjsko, Prekmurje in Štajersko.Preberite več na onaplus.si