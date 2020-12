Vse kar morate vedeti o praznično pogrnjeni mizi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pomislimo na detajle. FOTO: Arx0nt/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Naj bo lepo, čeprav samo za dva. FOTO: Fazeful/Getty Images

Čeprav bomo praznovali v ožjem krogu, pripravimo cel pogrinjek.

Letos se nam kot kaže ne bo treba ubadati s tem, ali imamo dovolj krožnikov, jedilnega pribora in finih kozarcev, da bo praznični pogrinjek za večjo družbo kar se da usklajen. Po vsej verjetnosti bomo praznovali v družinskem krogu, morda v ožjem krogu prijateljev, vsekakor pa ne bomo mogli prirejati velikih domačih zabav. A tudi če praznike obhajamo v ožjem krogu družine, v dvoje ali celo sami, ne pomeni, da ne poskrbimo za slavnostno pogrnjeno mizo ob večerji ali kosilu.Božično kosilo ali silvestrsko večerjo postrežemo v boljši posodi in na lepo urejeni mizi. Pogrinjek načrtujemo vnaprej, začnemo z izbiro prta, ki bo osnova celotne podobe mize. Najbolje je izbrati svetlega, v nevtralnih pastelnih barvah, lahko je tudi bel. Če se nam zdi podoba pusta, ga dopolnimo s tekači ali pogrinjki. Potem izberemo krožnike, če imamo na voljo več servisov, in jih razporedimo po mizi. Izberemo tudi jedilni pribor, ki ga po pravilih razporedimo okoli krožnikov.Na levo stran položimo vilice, na desno najprej nož in potem žlico. Če je jedilnik sestavljen iz več hodov, zahteva več pribora, a so na levi strani lahko največ trije, na desni pa štirje kosi. Noži morajo biti z nazobčanim delom obrnjeni proti krožniku. Nad krožnik postavimo desertni pribor, najprej vilice in nato žličko. Desno nad krožnikom postavimo kozarce za vodo, belo in rdeče vino, od desne k levi. Kozarce za aperitiv, digestiv in morebiti pivo prinesemo po potrebi. Zdaj pridejo na vrsto okrasje in prtiči, ki jih običajno položimo na krožnik. Določimo osnovno barvo, če želimo slediti tradiciji, izberemo klasične božično-novoletne barve, to so rdeča, zelena, zlata in srebrna. Le ena naj bo vodilna, seveda jih lahko kombinirano, vendar tako, da se ne bodo teple.Preden se lotimo okraševanja mize, predvidimo tudi prostor, kamor bomo postavili jedi. Te postrežemo v servirnih posodah, na pladnjih, v jušnikih in skledah, lonec ali kozico damo na mizo le, če je res lep in dekorativen. Kolikor prostora ostane po vsem tem, ga zapolnimo z okrasjem.Nepogrešljive so sveče, izberimo dekorativne, dišeče, lahko tudi adventni venček, če ni prevelik. Naredimo lahko manjše aranžmaje iz naravnih materialov, smrekovih vejic, storžev in drugih plodov, pa tudi v shrambi najdemo kaj primernega, na primer zvezdasti janež ali cimetove palčke, ki bodo prostor tudi lepo odišavili.