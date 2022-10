Vsaka zimska guma še ni dobra (FOTO)

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami tudi letos opravila test zimskih pnevmatik, in sicer 16 pnevmatik v dimenziji 185/65 R15 in 17 pnevmatik v dimenziji 215/60 R16. Takšnih, ki se enako dobro obnesejo v vseh voznih in vremenskih razmerah, v trgovinah ni veliko, kar se je potrdilo tudi pri letošnjem testu, na katerem so se sicer najbolje odrezale najbolj uravnotežene pnevmatike.

33 zimskih pnevmatik so testirali pri AMZS in partnerjih.

Dveh ne priporočajo

Dimenzije 215/60 R16. VIR: AMZS

Med pnevmatikami, primernejšimi za manjše avtomobile, sta dve, ki ju AMZS na podlagi rezultatov testa voznikom ne priporoča, in sicer imperial snowdragon HP in wanli SW611, med tistimi, najbolj primernimi za cestne terence, pa so rezultati spodbudnejši, saj nobena ni dobila ocene »ni priporočljivo«. Rezultati testov so v priloženih tabelah.

Inštruktorji varne vožnje pri AMZS pri tem poudarjajo, da priprava vozila na zimo ni le menjava pnevmatik, ampak naj vozniki še pred vozniško najzahtevnejšim delom leta poskrbijo za tehnično brezhibnost vozila, prav tako jih vabijo na programe varne vožnje, kjer lahko na poligonu prek simulacije različnih situacij v varnem okolju spoznajo obnašanje svojega vozila v kritičnih situacijah ter trenirajo svoje reakcije in odzivnost, kar jim bo pomagalo do varnejše vožnje v realnem prometu.

Četrt stoletja testov v slovenščini

Dimenzije 185/65 R15. VIR: AMZS

Neodvisni testi pnevmatik, ki jih v sodelovanju s potrošniškimi organizacijami izvajajo avtomobilski klubi in voznikom pomagajo pri odločitvi, katero pnevmatiko izbrati, bodo prihodnje leto praznovali pomemben jubilej – 50 let od prvega testa in objave rezultatov. Slovenske voznice in vozniki lahko rezultate, zahvaljujoč AMZS in njenemu sodelovanju ter s tem tudi sofinanciranju teh testov, v slovenščini spremljajo že 25 let.

Večje so se obnesle bolje

Zima je vozniško najzahtevnejši del leta. FOTO: AMZS

Pred letošnjo zimo so sodelujoči klubi in organizacije testirali 33 zimskih pnevmatik v dveh dimenzijah. »Pri obeh letos testiranih dimenzijah, 185/65 R15 v hitrostnem razredu T – gre za pnevmatike, ki jih uporabljajo majhni avtomobili, kakršen je VW polo, ki je bil tudi naš preskusni avto –, in 215/60 R16 v hitrostnem razredu H, ki so namenjene cestnim terencem, kakršna je škoda karoq, smo temeljito preskusili lastnosti na suhi cesti, na mokri cesti, na snegu in na ledu, izmerili glasnost, preverili obrabo oziroma število prevoženih kilometrov in izmerili porabo goriva,« je merila testiranja predstavil odgovorni urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel.

Z rezultati testa so zadovoljni, zlasti pri 17 pnevmatikah, primernih za vse bolj priljubljene cestne terence, saj nobena od preskušenih ni dobila ocene »ni priporočljivo«. »Slabše so se na testu izkazale pnevmatike za manjše avtomobile, kjer sta med 16 preskušenimi dve, ki ju v AMZS na podlagi rezultatov testa voznikom ne priporočamo,« je pojasnil Poženel.

Izbira naj ustreza potrebam

Najboljša skupna ocena na testu, ki jo dobijo najbolj uravnotežene pnevmatike oziroma takšne, ki dosežejo čim boljši rezultat pri vseh merilih, pa naj ne bo edini kriterij pri nakupni odločitvi, svetuje Poženel. »Pnevmatike izberite glede na svoje potrebe in navade. Če se pogosto vozite po zasneženih cestah, se ozrite po takšnih, ki so dobre na snegu, če pa zimo prevozite na očiščenih avtocestah in hitrih cestah, so za vas primernejše pnevmatike z dobrimi lastnostmi na mokrem in na suhem. V AMZS upamo, da vam bodo tudi tokratni rezultati, ki jih objavljamo v oktobrski Motoreviji in na spletni strani AMZS, pomagali pri nakupni odločitvi,« sklene urednik Motorevije.