Vsak korak se izplača

Skrb za zdravje in aktivno preživljanje prostega časa sta ob današnjem tempu, ki nam ga narekujejo službene obveznosti, skrb za družino in ostale zadolžitve, še kako pomembna. Nabiranje korakov in telesna aktivnost nasploh nista le naložba v naše zdravje in dobro počutje, temveč ste lahko s pomočjo programa SavaFit zdaj zanju tudi nagrajeni.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Sava zavarovalnica.