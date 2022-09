Vsak evro šteje: tukaj je nekaj nasvetov, kako privarčevati

Recesija je udarila na vseh koncih sveta, nekje je bolj, drugje manj hudo, a tudi tisti, ki se jim za preživetje ni treba bati, so začeli zategovati pas in iskati načine, kjer bi lahko kaj prihranili. Pred dnevi je na spletnem forumu nekdo zastavil vprašanje, kaj ljudje po svetu počno, da bi prihranili denar, in odziv je bil neverjeten. Mnogi so se uporabniku, ki si je nadel vzdevek Fire, zahvalili za vprašanje, saj da so z njegovo pomočjo prišli do zanimivih idej, kako z malo truda prihraniti kakšen evro, dolar, funt ...

Če se ne želita odpovedati restavracijam, naročita eno glavno jed in eno sladico ter si ju podelita. FOTO: Getty Images

Ena od obiskovalk foruma je denimo zapisala, da gobice za pomivanje posode vedno prepolovi, saj lahko tako eno uporablja dvakrat dlje, posodo pa polovička pomije enako dobro kot cela. Druga je strastna športnica, zaradi česar že več let obiskuje bližnji fitnes center. Čeprav priznava, da bi lahko prihranila že s tem, da bi nehala plačevati članarino in bi se raje odločila kondicijo vzdrževati s tekom in sprehodi v naravi, se je odločila, da bo raje prihranila pri vodi. »Moja članarina vključuje neomejeno število obiskov, tako zdaj fitnes center obiskujem zjutraj in zvečer ter se prham tam namesto doma. Kdaj sem nazadnje doma stopila v kabino za prhanje, se niti ne spomnim več,« pravi uporabnica, ki se je na forum vpisala pod vzdevkom Cil.

Bodite inovativni

Oglasila se je tudi samooklicana modna obsedenka, ki se ni pripravljena odreči oblačilom priznanih blagovnih znamk, bi pa kljub temu rada prihranila kakšen dolar. Rešitev je našla v obiskih trgovin z rabljenimi oblačili, kjer je že našla vintage kose Chanela, Versaceja in drugih prestižnih znamk, zanje pa odštela delček maloprodajne cene. Vsakih nekaj mesecev tudi prečeše svoje omare in v taisto trgovino odnese kose, ki jih ne namerava več nositi. Zanje sicer ne dobi denarja, ampak bon določene vrednosti, ki ga lahko porabi v njihovi trgovini, in to ji povsem ustreza.

Polovička je bo dovolj za čisto posodo.FOTO: Hakase/Getty Images

Uporabnica PizzaFi je priznala, da hrano kupuje le še takrat, ko ji ponudniki močno znižajo ceno. V pekarno tako zavije pol ure pred zaprtjem, kupuje sadje in zelenjavo, ki je tik pred tem, da zgnije, in preostale izdelke pred iztekom roka uporabe. Ker mora vsa ta živila čim hitreje porabiti, pravi, da je postala izredno kreativna in iznajdljiva v kuhinji, kar je še dodatni plus. Pri hrani se trudi varčevati tudi anonimnež, ki je zapisal, da z ženo vsaj enkrat tedensko obiščeta restavracijo, kar je ob vedno višjih cenah precejšen finančni zalogaj. A par je našel rešitev in že nekaj časa ne naročata več vsak svoje jedi in nato še sladice, temveč sta se navadila, da jima je povsem dovolj, če si razdelita eno glavno jed in eno sladico. »Zapraviva pol manj pa še oblačila so nama bolj prav,« je dodal.

Trdo milo je prijaznejše do denarnice in okolja.

Neka mladenka je ugotovila, da je cenovno veliko bolj ugodno uporabljati trdo milo kot tekoče. »Študenti smo vedno brez denarja, zato sem začela že med študijem uporabljati trdo milo, ki stane manj, traja pa dlje. Stekleničko tekočega mila sem porabila v približno enem mesecu, trdo milo sem uporabljala vsaj pol leta. Pa še bolj ekološko je, saj tako proizvedemo manj odpadne embalaže,« je zapisala CheesyPotatoes.