Vrtnice potrebujejo vrtnarjevo pozornost

Dovolj vlage in temeljito zalivanje

Da bodo cvetele in žarele v polnem sijaju, je treba pravilno skrbeti za njih.

3 opravila za nego vrtnic so nujna.

Osnovna poletna nega vrtnic zajema več opravil, odstranjevanje odmrlih cvetov oziroma obrezovanje, zalivanje, gnojenje in okopavanje, poleg tega še varovanje pred škodljivci. Če bomo dobro skrbeli za njih, bodo zdrave in bujne, cvetele bodo do pozne jeseni, celo vse do prve slane. Vrtnice so občutljive za nekatere bolezni, zlasti jih napadajo pepelasta plesen, rja in črna listna pegavost, med škodljivci pa je najbolj znan listni zavrtač. Pogosto so tarča listnih uši, omenimo še hrošča zlato minico. Da bi možnost bolezni zmanjšali na minimum, izberemo sorte, odporne proti glivičnim boleznim.Ovele cvetove odstranjujemo sproti, vendar je pomembno, da ne odrežemo le cveta, temveč tudi poganjek. Kako, je odvisno od vrste vrtnic. Pri vrtnicah, ki na enem steblu nosijo le en cvet ali manjšo skupino, poganjek odrežemo nad listom, ki je sestavljen iz petih lističev. Če bomo pozorno pogledali, bomo videli, da so prvi listi pod cvetom sestavljeni iz le treh lističev. Mnogocvetne vrtnice, ki imajo cvetove na poganjkih v večjih šopih, režemo nad brstom, ki še ni odgnal. Poglejmo še rez zadnje skupine vrtnic, to so vzpenjavke, pri katerih poganjek z ovelim cvetom odrežemo dobrih deset centimetrov od glavnega stebla. S pravilno rezjo bomo vzpodbudili rastlino k tvorbi novih cvetov. Kadar režemo cvetove, preglejmo celo rastlino, morebiti opazimo bolezen ali škodljivce. Obolele in poškodovane dele rastline odrežemo, odstranimo in uničimo, ne odlagamo jih niti na kompost, saj bi lahko bile vir novih okužb.Vrtnice potrebujejo dovolj vlage, zato jih je treba v sušnem obdobju zalivati. To velja zlasti za mlajše rastline, stare zalivamo le takrat, ko je suša res huda in traja vsaj tri tedne. Vrtnice zalivamo res temeljito, tako da namočimo zemljo vsaj pol metra v globino. Za eno rastlino odmerimo eno veliko zalivalko vode. Nikar jih ne zalivajmo s cevjo, s katero bi jih škropili po listih in cvetovih, saj bi s tem lahko povzročili razvoj glivičnih obolenj. Poleg tega hladna voda iz vodovoda za rastline pomeni stres.Sicer je dobro vrtnice tudi zastirati z organsko zastirko, najbolje je uporabiti lubje ali slamo. Zastirka bo zadrževala vlago v zemlji okoli rastline, hkrati bo preprečevala rast plevela. Pa smo pri tretjem opravilu za nego vrtnic, namreč okopavanju. Vrtnice potrebujejo zračno zemljo brez plevela, zato jih redno okopavamo, idealno bi bilo vselej po dežju. Tega ne počnemo globoko, da ne poškodujemo korenin, ko zemljo okopljemo, pa jo spet zagrnemo z zastirko.Vrtnice za svojo rast in cvetenje potrebujejo dognojevanje, vendar jih izdatno gnojimo le do prvega cvetenja, to pa povsem prenehamo konec julija. Preveč pognojene rastline bodo privabile uši, ki imajo rade sočne rastline. Če bolezen ali škodljivci postanejo neobvladljivi, v skrajnem primeru sežemo po sredstvih za zatiranje bolezni ali škodljivcev, vendar se izogibajmo strupom. Izberimo ekološka sredstva, ki ne obremenjujejo okolja in zdravja ljudi.Ne pozabimo, da so vrtnice opremljene s trni, ki lahko povzročijo neprijetne poškodbe kože, zato se dela z njimi vselej lotimo v kakovostnih vrtnarskih rokavicah, najbolje usnjenih.