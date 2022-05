Vrtne cvetlice naših babic

Ob hiši potonike in hortenzije, ob lesenem plotu gartlca nageljčki, dalije, gladijole, lilije, šeboj, zajčki, ostrožniki, maslenice, perunike, sončnice, med zelenjavo pa žametnice, ognjič, cinije in astre. Cvetlice, ki so jih od nekdaj ljubili. Mnoge so za nekaj časa izginile z vrtov, zdaj pa se dvigujejo iz pozabe. Nekatere, denimo dalije in potonike, so prav obnorele vsakogar, ki kaj da na lepo in moderno.

Več na deloindom.si.