Vrtnarski nasveti: Poskrbimo za trato

Številni trato še vedno kosijo prenizko. Posledica sta razrast plevela in mahu ter slab videz zelenice. Če je poletje izrazito vroče ali če je veliko padavin, bo trava bolje rasla in se sploh obdržala, če ima več in večje liste, saj ti ustvarjajo hrano. Zato naj bo košnja redna, in to na višino od 4 do 5 cm. Če je mogoče, kosimo s košem in uporabimo košeno travo za zastirko ali jo odlagamo na kompost.

