Predlog za izlet: Vrtaški vrh nad Mojstrano (FOTO)

Najlepši razgledniki so tisti, ki stoje nasproti lepim vrhovom. Vrtaški vrh nad Mojstrano je točno tak: 1898 metrov visoka gora je malo poznana in še redkeje obiskana, čeprav je lahko dostopna in se z njenega vrha odpre prelep razgled daleč naokoli.

Gori je skrinjica z vpisno knjigo.

V Mojstrani (641 metrov) na robu narodnega parka na parkirišču pustimo avtomobil. Potem pa vzpon že s prvimi koraki pokaže zobe. Markirana pot je izjemno strma in vsaj uro in pol gre tako. Še dobro, da se tu in tam svet odpre in se lahko naužijemo razgledov.

Po uri in pol strmina popusti. Naslednje pol ure gre pot gori, doli in naokoli. Vmes gremo mimo končne postaje tovorne žičnice, in takrat smo že čisto blizu Vrtaške planine, na kateri stoji pastirski stan. Na planini smo na višini 1462 metrov in šele na polovici poti. Naslednjo uro se zmerno vzpenjamo, vseskozi proti zahodu, potem zagledamo Kukovo špico in Sleme. Stopimo na precej velik travnik, kjer se nam od slapu Peričnik priključi lovska stezica. Ob vodnem zajetju in napajališču zavijemo ostro na desno. Nekoliko je treba pogledati naokoli, saj na vrh ne pelje markirana pot. Treba je poiskati lovsko stezico. Vzpon po njej ni nič kaj posebnega, saj nas po 20 minutah pripelje na vrh. Le najti jo je treba, saj je pobočje gore poraslo z borovjem.

Do vrha potrebujemo skoraj štiri ure.

Na vrhu nas pričakata skrinjica z vpisno knjigo in prelep razgled. Dominirata Sleme in Kukova špica, zadaj pa seveda Triglav na koncu doline Vrat in Rjavina. Razgledamo se po Karavankah, vse tja do Kamniško-Savinjskih Alp, a tudi proti severu na gorovja v Avstriji. Do Vrtaškega vrha potrebujemo skoraj štiri ure napornega vzpona. Pot se vleče, ni zahtevna, je pa naporna.

Julijci