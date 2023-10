Vrt z bazenom, ki navdušuje z razgledom

Urejen in dobro načrtovan vrt ob hiši pomembno vpliva na vsakodnevno kakovost bivanja. Zato je toliko bolj pomembno, da je načrtovanje celostno in enako skrbno kot pri notranjih prostorih. Primer takšnega premišljeno zasnovanega vrta, ki se povezuje tako z arhitekturo kot interierjem hiše, predstavljamo v nadaljevanju.

»Osnovna izhodišča pri zasnovi vrta so bila premostitev višinskih razlik, organiziranje različnih dejavnosti ter izbor materialov in rastlin, ki ne bodo potrebovali veliko vzdrževanja. Prav tako je bilo pomembno, da se notranjost hiše poveže z zunanjostjo, ki s tem postane zunanji bivalni prostor oz. podaljšek interierja,« pojasnjujeta arhitektki za notranjo opremo in krajinsko arhitekturo Marjetka Lužovec Hrvatin in Mateja Lužovec iz biroja Detajl in celota, kako sta zastavili izhodišča projekta.

Več na deloindom.si.