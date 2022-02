Vrt v modernih barvah

Res je zunaj še zima in temperature niso nič kaj prijazne, a nezadržno se bliža pomlad in treba bo počasi začeti razmišljati, s čim boste letos popestrili okrasni vrt, cvetlične lončke ter cvetoče gredice. Vsako leto se na tem področju izrisujejo smernice, letos ni nič drugače.

Kot so povedali v hortikulturnem združenju Flower Council Of Holland, katerega glavno poslanstvo je promocija cvetja in rastlin v državah Evrope, bodo letos v ospredju rožnata, modra, nežno zelena in bledo oranžna, kombinirane z živahnejšimi odtenki. Koralno rdeča bo tako na vrtove ponesla svežino ter mehkobo.

»Z nekaj enoletnicami, ki jih umestite med trajnice, boste na svoj vrt priklicali novo dinamiko. Bolj kot na do potankosti urejene površine naj vrt spominja na sproščen kotiček. Nekaj divjine ima nedvomno svoj čar,« so povedali vrtnarji iz društva. Katere cvetlice so torej letošnji hit? Tu je nekaj najbolj izstopajočih.

Spomladanska resa je nezahtevna, a hvaležna cvetlica. FOTO: Colimachon/Getty Images

Hortenzija je nezahtevna trajnica, ki izvira iz Japonske in Kitajske, v Evropo je prišla konec 18. stoletja. Barva njenih cvetov se spreminja glede na sestavo prsti, letos bo najbolj moderna v barvi limete. Da bi dobro uspevala, jo posadite v s humusom obogatena tla na polsenčno mesto. Poskrbite, da bo zaščitena pred vetrom, in jo poleti izdatno zalivajte.

Spomladanska resa je še ena nezahtevna trajnica, ki lepo zacveti na sončnih legah. Uspeva v domala vsaki prsti, tudi skromni, peščeni zemlji, le preveč ilovnate podlage ne mara. Očara s svojimi drobnimi, v opazna socvetja združenimi cvetovi.

Tako imenovane knockout vrtnice so s križanjem nastale pred leti in so zelo nezahtevne ter hvaležne za gojenje. Gre za trpežne mnogocvetne kraljice vrtov srednje višine, ki uspevajo na domala vsakemu vrtu. Res je, da je najboljši čas za sajenje vrtnic od oktobra do novembra, a tudi spomladi jih lahko posadite na izbrano mesto. Če bi z njimi letos okrasili vrst, izberite omenjeno sorto izstopajoče rdeče barve, ki vas zagotovo ne bo razočarala.

Afriška marjetica spada v isto skupino cvetlic kot dalije, marjetice in sončnice. Njen grmiček zraste v višino do 40 centimetrov in uspeva v posodah ter na gredicah. Cveti od junija do septembra ter potrebuje dobro odcedna tla, letošnji hit bo afriška marjetica v bledi oranžni ali rumeni barvi.

Domovina kalanhoj je Madagaskar, pri nas jih praviloma gojimo kot sobne rastline. Uspevajo tudi na zunanjih površinah, vendar se temperatura ne sme spustiti pod deset stopinj Celzija. S sajenjem torej počakajte na poznejšo pomlad, takrat jih posadite v družbo drugih cvetlic. Kalanhoja je nezahtevna, potrebuje veliko sonca in je nedvomno prijetna popestritev cvetličnih in okrasnih gredic.

Med letos priljubljenimi rožami na vrtovih je na prvem mestu hortenzija v nežno zeleni barvi. FOTO: Gratysanna/Getty Images

Okrasni vrt zapolnite še z grmički sivke. Če jih boste posadili zgodaj spomladi, vas bodo z dišečimi cvetovi razvajali še letošnje poletje. Sivka je nezahtevna trajnica, ki prenese ekstremno sušo in očara z izrazitimi barvami ter pomirjujočim vonjem, ob tem privablja mnogo na vrtu koristnih žuželk, denimo čebele in čmrlje. Letos je nedvomno v ospredju, torej je dovolj razlogov, da z njo okrasite zunanje površine.