Vrt je podaljšek doma

Smernice narekujejo bivanje ne le v stanovanjih, ampak tudi na vrtovih, terasah in balkonih. Letos je v modi, da vse našteto postane del vsakodnevnega življenja: kotiček, v katerem gojimo zelišča za sproti, prostor z veliko sence za popoldanski počitek ali letna kuhinja. Vrt je še ena soba, v kateri poiščemo mir in se sprostimo.Ob vsem, kar se dogaja na svetu, vključno s pandemijo, čedalje več ljudi odkriva mir in sprostitev, ki ju prinaša vrtnarjenje. Zelenje navdihuje, čudovito je opazovati, kako rastlina, ki jo poseješ, raste, se razvija, uspeva, tudi rodi. Vrtovi so dolgo bili naše zavetje, lani pa so s prihodom pandemije dobili še večji pomen: sproščajo nas, upočasnjujejo, dajejo občutek, da smo na deželi, čeprav sredi mesta. Podoben občutek pričarata terasa in balkon.​Vrt naj bo čutna izkušnja: uživali bomo ob zvokih vode in brenčanja čebel, vonju cvetlic in okusu domačih zelišč, zelenjave in sadja. Letošnji trend številka ena je – vrtnarjenje. Gojenje zelenjave in zelišč, tudi cvetočih rastlin, ki vnašajo barvo in dvigajo razpoloženje. Prinaša izzive, na primer, kako spremeniti senčni kotiček, kjer nič ne uspeva, v nekaj čudovitega. Zelišča in nekatere vrste zelenjave lahko gojimo tudi na balkonu in terasi, v lončkih in loncih. Ti postajajo zelo priljubljeni, najverjetneje zato, ker si jih lahko vsak privošči in vrtnari, ne glede na prostor.Za vtis, da se dnevna soba razteza na vrt oziroma balkon, izberite lonce, ki so dizajnersko povezani z notranjim pohištvom, če vam je bolj všeč rustikalni videz, pa izberite tega. Prav brisanje meja med notri in zunaj je letošnji trend. Življenje se seli ven. Mimogrede: lonci in korita niso samo za enoletnice, mnogi imajo na balkonu grmičevje, od pušpana in lovorikovca do forzicije. Manjše drevo, tudi citruse, jeseni preprosto prestavijo v toplo notranjost.Vrtnarjenje naj bo trajnostno naravnano: učimo se o prsti na našem vrtu, ekološkem vrtnarjenju, naravnih gnojilih in pripravkih, s katerimi preganjamo bolezni in škodljivce. Učimo se, kako varčevati z vodo na vrtu, denimo z zasaditvijo rastlin, ki jim suša ne pride takoj do živega – bolj odporne so tudi tiste, ki so tu doma –, in seveda uporabljati deževnico. Sami poskrbimo za kompost, ker je prijazen ne le do okolja in vrta, temveč tudi do denarnice. Še je čas, da ga postavimo.​Ker se na vrtu sproščamo, posadimo rastline, ki ne potrebujejo vsakodnevne nege, oblikujemo pa ga tako, da nas pomirja. Če prostor to dopušča, postavimo majhen ribnik, če ne, vsaj fontano, v kateri bodo čofotali ptički, tudi zvok vode pomirja. Poskrbimo za senco v vročih dnevih, najlaže s senčnikom, precej lepše pa s pergolo, ob kateri se bo ovijala zelena ali cvetoča vzpenjavka. Pod pergolo poskrbimo za udobno sedežno garnituro, tudi ležalnik nam bo prav prišel. Ne pozabimo na osvetlitev: lepe so solarne lučke, tudi tiste, ki jih uporabljamo v veselem decembru.Letos so v modi živahne barve: zanje poskrbimo z rastlinami in dekorativnimi elementi, na primer okrasnimi blazinami.Vrt naj odseva nas: izberemo komplementarne barve, na primer rdečo, rumeno in oranžno, belo in modro, vijolično in roza. In da ne bo preveč vsega, eno barvo omejimo na en del vrta. Del ga namenimo rastlinam, ki pritegnejo čebele, metulje, t. i. divjemu vrtu, ki bo pritegnil še druga bitja. Obenem ima tak vrt bolj naraven videz, kar je letos modno. Prav tako nivoji, ki pomagajo ustvariti več različnih delov in predstavljajo sijajno priložnost igranja z različnimi materiali. Tako kot so postali domovi multifunkcionalni, naj bodo tudi vrtovi. Del trate namenimo nogometu, badmintonu, lovljenju, majhni otroci bodo uživali v (majhnem) peskovniku, gugalnice so vedno zaželene. En del vrta namenimo rožam, drugega zelenjavnemu in zeliščnemu vrtu, tretjega druženju. Če imamo dovolj prostora, postavimo bazen.Tudi na majhnem vrtu lahko stoji veliko, visoko drevo, če le izberemo pravo vrsto. Na vrt se vračajo vzorci in teksture, na primer keramične plošč(ic)e, les, pesek, kamni, prod, ki ustvarjajo nekakšno preprogo. Ostre robove bodo zamenjali zaobljeni.