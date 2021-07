Vročino doma lahko omilimo

Oblečemo pižamo, ki smo jo vzeli iz zamrzovalnika. FOTO: Eggeeggjiew/Getty Images

Iz vtičnic izklopimo vse, česar ne potrebujemo nujno, še posebno v spalnici.

Učinkovitost ventilatorja povečamo tako, da tik pred njega položimo zamrznjeno plastenko vode ali mokro brisačo.

Pregrevanje doma je lahko velika težava, še posebno če poletna vročina ne popusti več dni zapored. Če nimamo klimatske naprave, lahko postane prav neznosno, a če reagiramo hitro in se držimo nekaterih pravil, bo vročinski val lažje prebroditi. Prvo in najpomembnejše pravilo je, da stanovanja nikoli ne zračimo v najhujši vročini. Najbolje je, da okna in vrata kar ves dan pustimo trdno zaprta, zagrnemo zavese in spustimo rolete ali žaluzije.Bolj ko bo v prostoru temno, hladneje bo ostalo. Na tržišču obstajajo tudi posebne folije, imenujejo se termoreflektivne folije, njihov namen pa je, da skozi okno prepustijo čim manj sončne svetlobe in toplote. Nalepimo jih na steklo, še posebno na tistih oknih, ki so obrnjena na jug, in na strešnih. So povsem neopazne, razlika pa bo precejšnja.Če je le mogoče, vso noč pustimo odprta okna. A seveda ne na račun varnosti. Nočno zračenje pač odpade v pritličnih stanovanjih in delih stanovanjskih hiš ter v nevarnih soseskah. V tem primeru zvečer, ko temperatura pade, ali zgodaj zjutraj za približno pol ure naredimo prepih. V hiši odpremo okno na podstrehi, v kleti ter nekaj oken v vmesnih nadstropjih, seveda tudi vsa vrata, ki vodijo v prostore, da bo zrak lahko krožil. V stanovanju odpremo čim več oken na nasprotnih zidovih, lahko tudi vhodna in balkonska vrata.Da bi zrak hitreje zakrožil, si pomagamo z ventilatorjem, ki ga namestimo pred katero od oken ali med vrata sob. Učinkovitost ventilatorja povečamo tako, da tik pred njega položimo zamrznjeno plastenko vode. Pomagala bo tudi mokra brisača. Pazimo le, da je ne poveznemo prek ventilatorja, temveč jo obesimo nekaj centimetrov stran. Zaradi zraka, ki piha iz ventilatorja, bo hladna voda namreč hitreje izhlapevala ter tako hitreje ohladila zrak v bližnji okolici.Nekoč so prostore hladili tudi tako, da so po hiši postavili posode s hladno vodo. Ta v vročini izhlapeva ter prostor ohladi. Res da stanovanje tako ne bo videti najbolj urejeno, a med vročinskim valom je udobje pač na prvem mestu. Iz enakega razloga, ker v zrak oddajajo vlago, bodo prostor nekoliko ohladile rastline, a le takšne s čim večjimi listi. Če ponoči zaradi vročine ne moremo zaspati, poskusimo preprost trik – pižamo ali spalno srajco za nekaj ur položimo v zamrzovalnik, iz njega jo vzamemo šele, ko jo bomo oblekli, nato pa se nemudoma odpravimo v posteljo. Olajšanje bo občutno, čeprav žal ne bo trajalo vso noč.In kaj je tisto, kar bo stanovanje še dodatno segrelo? Električne naprave, naj delujejo ali se zgolj polnijo. Zato v vročih dneh izklopimo iz vtičnic vse, česar ne potrebujemo nujno, še posebno v spalnici. Toploto oddajajo tudi žarnice, še najmanj led, zato naj bodo čez dan prostori, ki jih ne uporabljamo, v temi. Izogibamo se uporabi štedilnika in pečice, v teh nekaj dneh si raje privoščimo solate in druge presne jedi iz sadja in zelenjave.Vse od omenjenega pa seveda ne bo zaleglo v boju proti vročini, če je stavba, v kateri živimo, slabo izolirana ali ima dotrajano streho. Zunanja površina stavb se namreč hitro segreje in prej ali slej si bo toplota, če je ne ustavi izolacija, utrla pot v naš dom. Pred naslednjim poletjem je torej dobro premisliti o novi fasadi ali strehi.