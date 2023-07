Vročina jim škodi

Tudi sobne rastline, čeprav živijo v zavetju štirih sten, občutijo, da je poletje, zato je treba nego v tem letnem času nekoliko prilagoditi. Predvsem jim lahko škodijo močna svetloba ter previsoke temperature pa tudi nižja zračna vlažnost. Ker sonce v različnih letnih časih po nebu navidezno potuje drugače, tudi njegova moč se spreminja, se lahko zgodi, da se bodo rastline nenadoma znašle na neposredni svetlobi, četudi so bile prej ves čas na posredni.

Ožganine so enake kot na zunanjih rastlinah. FOTO: Matunka, Getty Images

V tem primeru jih je treba čim prej prestaviti, saj jih bo neposredno močno poletno sonce poškodovalo. Da se je to zgodilo, opazimo po povešenih listih, ki so videti uveli kljub zadostnemu zalivanju, na njih pa se lahko, enako kot pri zunanjih rastlinah, pojavijo ožganine, ki so videti sprva kot bele lise, nato pa se razširijo in porjavijo. Če se je to že zgodilo, poškodovane dele odstranimo z ostrimi škarjami ali nožem, rezilo najprej razkužimo, rastlino pa nemudoma prestavimo na bolj senčno mesto.

Dovolj svetlobe

Tako kot je poleti lahko v stanovanju vroče nam, je tudi rastlinam. Večini najbolj ustrezajo temperature do 26 stopinj Celzija podnevi ter med 16 in 21 ponoči, med izpostavljenostjo višjim temperaturam bodo začele kazati podobne znake, kot če se znajdejo na neposredni svetlobi. Videti bodo ovenele, počasi pa se lahko začnejo tudi sušiti. V tem primeru jih zalivamo večkrat po malem, liste jim lahko tudi škropimo z vodo, če imamo možnost, pa jih prestavimo v hladnejši prostor, v katerem pa mora biti dovolj svetlobe.

Poleti potrebujejo višjo vlago. FOTO: Margarita Serenko, Getty Images

Če je njihovo običajno mesto na okenski polici nenadoma na soncu, jih premaknemo.

Sicer sobnim rastlinam bolj kot previsoke ali prenizke temperature škoduje temperaturno nihanje, zato jih ne poskušajmo reševati z vklapljanjem klimatske naprave. Te uporabljamo le, če nastavimo določeno temperaturo, ki jo naprava nato vzdržuje. Sobne rastline tovrstnih naprav ne marajo tudi zato, ker izsušujejo zrak, poleti pa imajo rade višjo zračno vlažnost. V prostorih s klimatskimi napravami zato med cvetlične lončke postavimo vlažilnik zraka ali zgolj posodico z vodo, ki bo počasi hlapela, pomagalo bo tudi, če rastline zgolj premaknemo bližje skupaj.