Vrnitev ikone: Renault 4 je nazaj

Renault 4 je več kot le avtomobil, je ikona. Z več kot osmimi milijoni prodanih primerkov v več kot sto državah je v minulih 60 letih presegal generacijske in družbene ločnice. Doma je tako v mestu kot na podeželju in je vsestransko uporaben. Proizvodnjo priljubljene katrce so ustavili pred 30 leti, a 4L je ostal na odru.

Razstavni prototip 4ever trophy, ki ga Renault razkriva na letošnjem pariškem avtosalonu, je po renaultu 5 prototype že drugi ikonični model znamke, ki je v okviru strateškega načrta Renaulution dobil sodobno električno izpeljanko. Pod mišičasto zunanjo podobo je takoj vidno njegovo sorodstvo z modelom 4L.

Njegova silhueta je prepoznavna na prvi pogled, od oblike pokrova motorja do značilno poševno prisekanega zadka in odbijača, trapezoidni zadnji stranski okni sta neposredno nad zadnjima kolesoma, sprednji del bokov je gol, brez svetil ali okrasnih elementov, blatniki pa v celoti pokrivajo kolesne loke in se stikajo z odbijačem.

Vsako od koles prototipa 4ever trophy ima kompresor, ki omogoča takojšnje prilagajanje tlaka v pnevmatikah glede na razmere na terenu. Razstavni prototip tlakuje pot prihodnjemu Renaultovemu električno gnanemu športnemu terencu segmenta B.