Vrnitev ameriške ikone: Lego izdelal kockasto različico legendarne corvette

Pri danskem Legu so poskrbeli za še eno kockasto izvedbo klasičnega ameriškega avtomobila. Tokrat gre za legendarno corvetto iz leta 1961. Lego Icons Chevrolet Corvette 1961 temelji na modelu C1, namenjen pa je odraslim ljubiteljem lego kock in ameriških mišičnjakov. Legovi inženirji so v sodelovanju s chevrolettovci poskrbeli za vrsto podrobnosti, pa naj gre za elegantno klasično silhueto, odpirajočo se »havbo« in prtljažnik, da o vratih niti ne govorimo, dovršen motorni prostor z vrtečim se ventilatorjem in delujočim krmilnim sistemom.

V notranjosti lahko vidimo pedale za sklopko, zavore in plin, prestavno ročico, radio in vzvratno ogledalo. Pri sestavljanju se lahko odločimo za različico s trdo streho ali pa kabriolet, priloženi so trije seti registrskih tablic. Avtomobil meri 32 cm v dolžino, 14 cm v širino in 10 cm v višino, tako da gre za pošten kos lego kock, ima pa 1210 sestavnih delov. In cena za ta zbirateljski primerek? Precej nižja od vsote, ki bi jo odšteli za dobro ohranjen original, ampak vseeno ne ravno za otroke: za Legov set 10321 je treba odšteti cent manj kot 160 evrov.