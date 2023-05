Vrnil se je eden najbolj pisanih ptičev pri nas (FOTO)

Eden najbolj pisanih ptičev pri nas, čebélar (Merops apiaster), se je začel vračati s prezimovanja. V peskokopu Župjek na Bizeljskem ga spremljajo že od leta 1985, kjer živi najstarejša kontinuirana gnezdilna kolonija. Na tisti lokaciji so zaradi privlačnosti ptice in možnosti nemotečega opazovanja postavljene informativne table, opazovalnica in manjša fotoopazovalnica.

Počitek na gnezdilni steni FOTOGRAFIJi: Karmen Jazbinšek/Kozjanski park

V prvih tednih po vrnitvi si čebélarji za gnezdenje začnejo kopati rove ali pa uporabijo že prej zgrajene. Konec maja so ti po večini že urejeni. Nato začnejo valjenje, ki se konča v drugi polovici julija. Temu sledi obdobje hranjenja mladičev, ko jim oba od staršev prinašata hrano, to obdobje pa je tudi najboljše za opazovanje čebélarja, še posebno v vročih in soparnih dneh. Na začetku avgusta čebélarji že zapustijo peskokop.

Ne smemo jih motiti!

Gnezdenje čebélarja lahko spremljate iz opazovalnice. Pri tem je prepovedano kakor koli motiti gnezdenje in hranjenje mladičev s svojo prisotnostjo v bližini gnezdilne stene, zato poznavalci priporočajo uporabo daljnogledov ali teleskopov. Fotoopazovalnica pod gnezdilno steno je namenjena samo za fotografiranje, dostop pa je časovno omejen, in sicer med 6. in 9. uro zjutraj, pri čemer je treba prihod sporočiti nadzorniški službi Kozjanskega parka, prek klica ali SMS-sporočila na telefonsko številko 041/381-560. Kot opozarjajo v Kozjanskem parku, je med opazovanjem in fotografiranjem pomembno, da ne motimo aktivnosti čebélarjev in nismo glasni.

Obisk je treba naznaniti, poudarjajo pristojni.

Uporabo opazovalnice in fotoopazovalnice bodo zaposleni v parku preverjali prek videonadzora ter dnevnega naravovarstvenega nadzora, pri tem pa bodo pomagali lokalni prebivalci. Če bi opazovanje in fotografiranje kakor koli motila aktivnost čebélarjev, bodo dejavnosti za obiskovalce takoj prekinili, še pojasnjujejo.