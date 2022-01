Vrhunsko priznanje za slovensko toplotno črpalko

Slovenija se lahko pohvali s številnimi dobrimi ustvarjalci, umetniki in blagovnimi znamkami. Rešitve in izdelki, ki jih ustvarjajo, navdušujejo tako z možnostmi uporabe, inovativnostjo, trajnostjo kot tudi z vrhunskim oblikovanjem. Mednje se po novem uvršča tudi vsestranska toplotna črpalka VERSI, ki je od Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) prejela znak odličnosti Made in Slovenia.

Zakaj je VERSI tako posebna? Kronotermova toplotna črpalka VERSI navdušuje s svojo vsestransko uporabnostjo. Odlikujejo pa jo tudi izjemna učinkovitost ter eleganten in sodoben dizajn. S prejetjem znaka odličnosti bo uvrščena v kolekcijo, ki bo v svetu znana kot dobro slovensko oblikovanje, promovirala bo trajnostna načela ter prispevala k sodelovanju med kreativnim in gospodarskim sektorjem.

Vsestranska toplotna črpalka

FOTO: Kronoterm

Podjetje Kronoterm, ki velja za vodilnega slovenskega proizvajalca okolju izjemno prijaznih in kakovostnih toplotnih črpalk, je svoj najnovejši izdelek VERSI lansiralo lani. Inovativna toplotna črpalka zrak-voda VERSI je vsestranska v uporabi in izvedbi, je kompaktna in oblikovno dovršena. Zasnovana je za stavbe s prostorsko omejitvijo in za tiste z majhnimi potrebami po ogrevanju.

Napravo lahko postavite v najmanjši kotiček doma, na podstrešje, balkon ali teraso in celo k drugim gospodinjskim aparatom. Revolucionarna je predvsem za uporabo v stanovanjih, saj lastnikom v večstanovanjskih objektih omogoča popolno neodvisnost in izjemno nizke stroške ogrevanja. Toplotna črpalka VERSI ogreva in hladi prostore ter segreva sanitarno vodo. Raznolikost uporabe in vgradnje omogočajo tri različne izvedbe z možnostjo postavitve zunaj ali znotraj stavbe – VERSI-O, VERSI-I in VERSI-X.

Drugi znak odličnosti za Kronoterm

Visoko strokovnost in kakovost izdelkov podjetja Kronoterm so tako doslej priznali že kar z dvema znakoma odličnosti Made in Slovenia. Lani so prvi znak odličnosti Made in Slovenia prejeli za toplotno črpalko ADAPT. Ta je v okviru promocije kolekcije in umestitve v razstavo Prihodnost bivanja prepotovala pol Evrope in navdušila tako slovenske kot tuje ljubitelje kakovostnega in trajnostnega dizajna. Samo na Design Weeku v Milanu si je toplotno črpalko ogledalo več kot 30.000 obiskovalcev.

Verjamemo, da bo tudi nova toplotna črpalka navdušila uporabnike doma in v tujini ter prejela številna priznanja.

Če bi želeli, da za toplino vašega doma poskrbi odlikovana toplotna črpalka VERSI, obiščite Kronotermovo spletno stran www.kronotem.com. Za več informacij jim lahko pišete tudi na info@kronoterm.com ali jih pokličete na 03 703 16 20.

Naročnik oglasne vsebine je Kronoterm