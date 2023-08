Vrata v Pomurje so se odprla: spoznajte doživljajski park ob Soboškem jezeru (FOTO)

Poleg doživljajskega parka Vulkanija in razglednega stolpa Vinarium Lendava spada Expano med najpomembnejše izletniške in sploh turistične destinacije v deželi ob reki Muri. Doživljajski park ob Soboškem jezeru ponuja enkratno doživetje in z inovativno tehnologijo predstavlja vse lepote in dobrote Pomurja. Ime parka Vrata v Pomurje je tako povsem upravičeno. Pomurje lahko doživimo skozi edinstveno razstavo turistične ponudbe, narave, domače obrti in kulturne dediščine, ob paviljonu pa se umirimo in uživamo ob pogledu na Soboško jezero ali se razgibamo v motoričnem parku, na voljo sta domača kulinarika in vrhunska žlahtna kapljica.

Na voljo je le domače in najboljše.

Športnih pustolovščin ne manjka.

Paviljon Expano stoji ob izvozu z avtoceste A5 (koridor Ljubljana–Budimpešta), le streljaj od središča Murske Sobote. Če se po Pomurju že potepate s kolesi ali peš, lahko sledite urejenim sprehajalnim in kolesarskim potem ali pa stopite na avtobus sobočanec, katerega postajališče je tik pred vhodom v Expano. Sestavljajo ga štirje glavni sklopi, ki se razlikujejo po namenu in vsebini – razstava, TIC, gostilna in poslovno središče. »Z inovativno in tehnološko izjemno izkušnjo vam predstavljamo naše bistvo – tradicijo, naravo, sedanjost in sanje. Obiščite nas in se prepričajte tudi sami,« pove prijazna gostiteljica, vodja Paviljona Expano Helga Lukač.

Expano sledi poslanstvu in je generator, promotor in integrator pomurskega turizma, je prepričana Helga Lukač.

Razložila nam je tudi, da je Regijski promocijski center Expano odprl vrata obiskovalcem aprila 2019. »Expano sledi poslanstvu in je tako generator, promotor in integrator pomurskega turizma. Obiskovalcem od blizu in daleč približuje izvirnost Pomurja in edinstvenost njegovih doživetij, hkrati pa je usmerjen v ustvarjanje turistične skupnosti ter razvoj novih in inovativnih turističnih produktov visoke kakovosti. V štirih letih je v Interaktivni doživljajski park vstopilo že 90 tisoč obiskovalcev, medtem ko na širši destinaciji Expana in Soboškega jezera ocenjujemo okrog 400 tisoč obiskovalcev v štirih letih,« pove Lukačeva, ki nam je predstavila tudi več tematskih točk, kjer lahko pomursko regijo spoznamo iz precej presenetljivih zornih kotov, ki jih omogoča sodobna napredna tehnologija. Preplet digitalnih in analognih interaktivnih predstavitev nas popelje na pot raziskovanja in odkrivanja sanjave in prostrane neskončne panonske pokrajine.

Expano se uvršča med najpomembnejše izletniške in turistične destinacije v deželi ob reki Muri.

Prek zaslona na dotik se je mogoče seliti po pokrajini in tudi skozi zgodovino.

Lokalne sestavine

Na več kot dvajsetih postajah tematskega parka spoznavamo zgodovino pomurske pokrajine, tudi s 3D-filmom, ki nas popelje na potovanje 60 milijonov let v preteklost, pomikanjem skozi različna zgodovinska obdobja prek zaslona na dotik in gibljivega zemljevida, na katerem lahko preverimo tok reke Mure, poledenitve in odtekanje Panonskega morja, spreminjanje političnih meja ter druge zanimivosti regije. Ogledujemo in približamo si lahko znamenitosti v bližini, se seznanimo z vodnim bogastvom tekočih, stoječih in termalnih voda ter spoznamo značilne živalske vrste, pri čemer je doživetje nadgrajeno s senzorji giba in zvoka. Predstavita se nam pomurska filmska umetnost in glasba, posebna pustolovščina pa je virtualni polet z balonom. V regijskem TIC in trgovinici so na voljo informacije in regijski produkti domačih pridelovalcev, predelovalcev in obrtnikov. Na policah so domači izdelki iz sadja, različne marmelade, sokovi in žganja, bučnic, med, prekmurske čokolade in pralineji, piškoti, zeliščni čaji, vina in žgane pijače ter drugi rokodelski izdelki. Jedilnik v gostilnici temelji na prepoznanih regionalnih jedeh in na lokalnih sestavinah.

Expano odpira vrata v Pomurje z inovativno tehnologijo.

Otroci zelo radi spoznavajo živalski svet.

Sogovornica dodaja, da je slabo vreme, ki ga poleg dežja spremljajo nevihte in neurja, seveda vplivalo na obisk, nadejajo pa se lepšega in prijetnejšega obdobja, ki bo znova privabilo počitnikarje in dopustnike v Pomurje in na Soboško jezero. Obiskovalci so Slovenci z vseh koncev države, med tujci pa je največ Avstrijcev, Nemcev in Čehov. Sicer pa gostje prihajajo še iz Japonske, z Islandije, iz Avstralije, Indije, ZDA in Mehike. Pred dnevi je ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport objavilo rezultate razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki je naletel na izjemno zanimanje in odziv slovenskih občin. Na razpisu je bila uspešna tudi murskosoboška občina s projektom na Soboškem jezeru, kjer ima v načrtih izvedbo steze za kajak kanu in ureditev postajališč za avtodome.