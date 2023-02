Vpliv dišečih sveč na naše zdravje

Dišeče sveče so izjemno priljubljen dodatek za dom, ki poskrbi za prijetno odišavljanje prostora. Vendar pa nekateri strokovnjaki opozarjajo, da so lahko strupene. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da veliko sveč vsebuje sintetične dišave in kemikalije, ki lahko pri gorenju v zrak sproščajo strupene hlape. Ti lahko vsebujejo različne škodljive snovi, vključno z benzenom, toluenom in formaldehidom, ki lahko povzročijo težave z dihanjem in druge zdravstvene nevšečnosti. Poleg tega lahko sveče, izdelane iz parafinskega voska, stranskega produkta nafte, v zrak sproščajo tudi škodljive kemikalije.

