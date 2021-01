Vozilo, ki ga hočeš imeti

Gerard Farres ob dnevu počitka

Če bi can-am maverick X3 opisali v nekaj besedah, bi to bile: hiter, zanesljiv in enostaven za vožnjo. To so namreč lastnosti dirkalnika, ki je zmagal na vsakem reliju Dakar, odkar se je leta 2018 prvič pojavil v razredu SSV. Lani jez njim popeljal Monster Energy Can-Am Team do osvojitve naslova Dakar 2020.Še bolj zanimivo od popolne prevlade in osvojenih rekordov v razredu SSV pa je, da je X3 skoraj povsem standardno serijsko vozilo, ki je na razpolago čisto vsakemu kupcu. Dirkalnik, ki je dovolj trpežen, da se spopade z najbolj zahtevnimi tereni na planetu.Še več, zanesljivost in cenovna dostopnost vozila SSV sta omenjeni razred uvrstili med najbolj vznemirljive in hitro rastoče kategorije sodobnega Dakarja. Ekipa Monster Energy Can-Am se tega še najbolje zaveda. V nadaljevanju si preberite, zakaj je X3 vozilo tako posebno.Neposredno je treba v razredu SSV razlikovati prototip light (T3) v primerjavi z lahkimi (T4) voziliiniz ekipe Monster Energy Can-Am.»V resnici ne moremo govoriti o tekmi med lahkimi in SSV-vozili, saj za vsako vrsto dirkalnika obstaja drugačna filozofija,« pojasnjujeta Američan Austin Jones in njegov brazilski sovoznik»Naša zver je osnovni dirkalnik can-am, ki ga lahko kupi kdor koli. Prilagojen je za dirkanje z vsemi potrebnimi navigacijskimi sistemi in varnostno opremo, ki jih zahtevajo pravila. Motor, menjalnik, prenos in diferencial so standardni. Podvozje in kletko, ki jo je odobrila Fia, je zasnovala in izdelala ekipa South Racing.«Presenetljivo je, da za robustno-agresivnim videzom dirkalnikov can-am X3 stoji prikupna 26-letna modrooka plavolaska, ki je glavna inženirka na tehničnem oddelku South Racinga, ene najbolj zmagovalnih, izkušenih in največjih zasedb letos, saj obsega 12 ekip, sestavljenih iz 102 ljudi (iz ZDA, Brazilije, Evrope in z Bližnjega vhoda), ki so odgovorne za skrb 12 dirkalnikov can-am.»Pred tremi leti smo s tremi inženirji začeli ta projektom in lahko rečem, da je maverick X3, ki ga tukaj vidite, kako srfa po savdski puščavi, naš otročiček in je doslej zmagal na vseh relijih Dakar, odkar so leta 2018 uvedli ta razred.« Na njenem prenosniku je moč videti celotno zasnovo dizajna od samega začetka. »Začeli smo z zasnovo šasije, nakar smo vstavili druge sestavne dele avtomobila ob upoštevanju pravil (motor, menjalnik in jermen CVT) in vse komponente vzmetenja, da bi bil videti kot can-am,« pojasni Charlotte.Iz varnostnih razlogov in zaradi uradnih predpisov je bilo nekaj sprememb glede na standardno proizvodnjo X3, vendar so te razmeroma majhne. Standardna serijska montaža strehe je prilagojena karoseriji, moč pa je dejansko omejena. Razred SSV ima omejitev, kar pomeni, da lahko 1000-kubični motor razvije le približno 170 KM in mora imeti omejitev hitrosti do 130 km/h.»Celotna oblika avtomobila in krilca so zasnovane tako, da imate najboljši pretok zraka,« nadaljuje Charlotte. »Kar zadeva aerodinamiko, na razvoj ne moremo gledati kot pri drugih športih, kot je na primer formula 1, ker so razmere na Dakarju tako ekstremna, da lahki deli, ki se uporabljajo na cestnih dirkah, tukaj ne bi zdržali niti prvega kilometra! Namesto tega morate najti ravnotežje med težo in trdnostjo delov.«Letos je bila predstavljena digitalna potovalna knjižica za elitne dirkače, kot so Austin Jones in vsi športniki Monster Energy. Namestitev vseh navigacijskih sistemov je bil dodaten izziv za ekipo in oblikovalce Monster Energy Can-Am, saj je samo digitalni ipad večji in težji od tradicionalnih zemljevidov iz papirja.»Na splošno je elektronska potovalna knjižica dobra, ker je can-am odprt, tako da tudi če pride v stik z vodo – kot se je to zgodilo na dirkah Baja Portalegre ali Baja Poljska –, se ne bo zmočila,« nadaljuje Jones.Ena ključnih prednosti mavericka X3 je vožnja. »Ne boste verjeli, a predvsem na sipinah ga je lažje voziti kot buggyja ali štirikolesni avtomobil T1. To pojasnjuje uspeh kategorije SSV,« pravi Charlotte. »Zaradi kombinacije moči, teže in vozljivosti je ta avto tako prijazen do voznika.«Zadnja stvar, ki jo še velja omeniti pri mavericku X3, pa je njegov smrtno dobri videz.»Ta robustni, močni in športni videz ostaja enak, pa naj gre za standardno različico, ki je parkirana v vaši garaži, ali za prilagojeno dirkalno različico,« prizna Austin Jones. To spremeni maverick X3 v vozilo, ki ga želite kupiti.