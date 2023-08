Vozila za astronavte, zanimivi električni enoprostorci

Ameriško zagonsko podjetje Canoo je vesoljski agenciji Nasa te dni predalo tri električna vozila, s katerimi se bodo astronavti v programu Artemis, katerega cilj je vnovičen pristanek človeka na Luni, peljali od Kennedyjevega središča na Floridi do raketnega izstrelišča.

V vozilih na baterijski električni pogon lahko zadaj sedijo štirje astronavti v popolni vesoljski opravi. »Navdušeni smo, da smo lahko del odprave Artemis, da smo Nasi dobavili prva brezemisijska vozila za prevoz vesoljske posadke,« je dejal direktor Canooja Tony Aquila.

Naročila jih je lani

Nasa je vozila pri njih naročila lani, očitno pravočasna dobava bo morda tako ali drugače pomagala mlademu podjetju iz Kalifornije, ki je imelo pred tremi leti velike načrte z električnimi vozili, a je nato tako kot še marsikateri novinec na tem področju zabredlo v finančne težave. Najprej so načrtovali prav pričujočo osebno izvedbo, nekakšen električni mikrobus, ki je požel veliko zanimanja, potem so se preusmerili v dostavnike in imajo zdaj menda precej naročil, npr. pri trgovski verigi Wallmart.

Poleg tega sodelujejo z ameriško vojsko, in sicer pripravljajo zmogljive pakete baterijskih celic za vojaška vozila. Vseeno upamo, da bodo električnega osebnega enoprostorca, ki je zdaj pripravljen le za Naso, kdaj izdelovali tudi za navadne smrtnike.