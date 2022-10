Od 1. junija letos v Sloveniji velja nov zakon o voznikih, s katerim se je spremenil način pridobivanja vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih koles do 125 kubičnih centimetrov. AMZS je zato pred dnevi v Centru varne vožnje na Vranskem pripravil dogodek Vozi 125 z glavo, na katerem so stališča predstavili strokovnjaki s tega področja.

Udeleženci konference na Vranskem (od drugega z leve proti desni): Andrej Brglez, Jože Hribar, Boštjan Kop, Matjaž Leskovar, Vojko Safran in Sergej Petkovšek

Predsednik AMZS Andrej Brglez je poudaril, da je pobudo za ureditev podala AMZS in da je pozitivni učinek novega zakona večja uporaba tovrstnih sredstev osebne mobilnosti, ki lahko prispeva k zmanjšanju števila osebnih avtomobilov zlasti v mestnih središčih, s tem pa tudi gneče in obremenitev okolja. Direktor agencije za varnost prometa Jože Hribar je povedal, da je bilo med 1. junijem in 31. avgustom letos izdanih skoraj 2800 vozniških dovoljenj kategorije B s kodo 125. »Odgovornost, ki jo imajo šole vožnje, je velika. Učitelj vožnje mora poskrbeti, da kandidat opravi celoten program, tudi če oceni, da je za to potrebnih več kot minimalno predpisanih šest ur. Prav tako je odgovornost na vsakem kandidatu, da ne preceni lastnih sposobnosti.«

Vodja razvoja aplikacije drajv iz zavarovalnice Triglav Boštjan Kop je predstavil zbrane podatke 1600 motoristov in 40.000 posnetih voženj. Ocena voženj kaže, da je povprečna ocena motoristov med vikendi slabša. Zanimive so tudi lokacije dogodkov, ki jih pokaže aplikacija. Pri Šentjanžu pri Dravogradu prihaja do prekoračitev hitrosti, naglih pospeševanj in zaviranj, na relaciji Postojna–Razdrto pa do pogostih naglih zaviranj, neupoštevanja pravil prednosti.

Matjaž Leskovar s policije je spregovoril o izkušnjah policije s terena, kot so najpogostejši prekrški motoristov v mestih in najpogostejše konfliktne situacije z drugimi udeleženci v prometu. Predvidevajo, da se bo število mopedistov povečalo, s čimer se bodo povečale tudi možnosti za nastanek prometnih nesreč, zato bo nujno ozaveščanje o varni uporabi motociklov in skuterjev.

AMZS inštruktor varne vožnje in vodja programov za motoriste v Centru varne vožnje Vojko Safran je poudaril, da pridobljeno znanje v šoli vožnje (6 ur) predstavlja le osnovno znanje za udeležbo v prometu. Motoristi pogosto ne obvladujejo tehnik zaviranja in zavijanja. Pogosto so mnenja, da je zavorna pot motorja krajša kot pri avtu, a je pogosto ravno obratno. Motorno kolo naj bo sposobnostim primerno, nabavijo naj kakovostno zaščitno opremo.

Vodja prodaje motornih koles Honda iz podjetja As Domžale Moto Center Sergej Petkovšek opaža, da so novi motoristi dosedanji avtomobilisti, ki pa ne poznajo zaščitne opreme. Vožnja motociklov do 125 ccm ima prednosti, vendar tudi riziko. Porast povpraševanja je izjemen: letos je prodaja narasla za štirikrat. Lani je prodaja tega razreda predstavljala 17 odstotkov vse prodaje, letos že 40 odstotkov.