Vosek lahko odstranimo

December si težko predstavljamo brez prazničnih luči, še posebno romantično pa je opazovati ogenj, najsi bo to le plamen sveče ali večji ogenj v kaminu. Sveče so tudi dobrodošel dodatek na praznično pogrnjeni mizi, saj jih je mogoče dobiti tako rekoč v vseh mogočih barvah, zato se vedno najdejo tudi takšne, ki se skladajo s temo in barvo preostalih dekoracij. A s svečami so lahko težave.

Da je treba z njimi ravnati previdno in jih ne prižigati v bližini gorljivih snovi, je najbrž samoumevno, a tudi veliko manj nevarni madeži voska, ki pogosto kane s sveč, niso ravno dobrodošli. Če po nesreči kakšna kaplja le konča na mizi ali najljubšemu prtu, pa naj to ne bo razlog za paniko. Z nekaj preprostimi triki lahko vosek namreč očistimo z vsake površine.

Pri čajnih svečkah pazimo, da jih ne upihnemo premočno, saj bo že to dovolj, da bo vosek poškropil okolico. FOTO: Iluhanos/Getty Images

Da bi ga odstranili z lesenih površin, potrebujemo kocko ledu in ravnilo ali plastično kartico, denimo staro kreditno, ki je ne uporabljamo več. Najprej počakamo, da se vosek nekoliko strdi. Proces lahko pospešimo z ledom, a tudi v tem primeru počakamo, da ni vosek povsem tekoč, preden začnemo po njem drgniti z ledeno kocko. Ko je madež na otip trd, ga z ravnilom ali kartico previdno postrgamo s površine, ki jo nato zdrgnemo z loščilom za les.

V nobenem primeru za odstranjevanje ne uporabljamo noža ali podobnih ostrih predmetov, raje se sprijaznimo, da bo odstranjevanje trajalo nekoliko dlje, kot da bi uničili leseno površino.

Če kane na vinilna tla, najprej na madež vlijemo malce vroče vode. Počakamo nekaj minut in vse skupaj obrišemo s suho krpo. Postopek ponavljamo tako dolgo, da madež izgine, nato pa na tla, kjer je bil madež, kanemo nekaj kapljic univerzalnega čistila, ki bo odstranil še zadnje ostanke.

Madež, ki za voskom ostane na steni, očistimo z mešanico kisa in vode.

Bolj zapleteno bo odstranjevanje s preproge. Najprej nanj položimo vlažno belo krpo in vse skupaj polikamo z likalnikom, ki ne sme biti prevroč. Vosek se bo prijel krpe, ostanke pa nato s preproge odstranimo z medicinskim alkoholom ali jih zamrznemo z ledom, nato pa strjeni vosek razbijemo in posesamo.

S prta ali drugih tkanin vosek najprej previdno postrgamo z jedilnim nožem. Naj se malce posuši, saj bomo povsem tekočega le potiskali sem in tja po površini in madež bo še večji, kljub temu pa je treba paziti, da se ne bo posušil povsem, saj bo delo tako težje in dolgotrajnejše. Na del tkanine, kjer je vosek, nato položimo papirnato vrečko in prelikamo. Če nam v prvo ni uspelo odstraniti vsega, vrečko zamenjamo s čisto in ponavljamo, dokler tkanina ni čista, nato jo operemo kot običajno.

S prta ali drugih tkanin ga najprej previdno postrgamo z jedilnim nožem.

Da bi vosek odstranili s stene, pa potrebujemo fen. Madež segrevamo, in ko se topi, sproti odstranjujemo s suho krpo. Če na steni, ko vosek v celoti odstranimo, ostane madež, ga očistimo z mešanico treh enot vode in ene enote alkoholnega kisa. S sušilnikom za lase, ki smo ga nastavili na srednjo temperaturo, si pomagamo tudi pri odstranjevanju voska s steklenih površin. Madež segrevamo in sproti odstranjujemo s suho krpo, nato mesto umijemo z vročo vodo, ki smo ji dodali detergent za pomivanje posode.

Pred postopkom naj se nekoliko strdi. FOTO: Getty Images

Da bi čim bolj zmanjšali možnost za nesrečo, pa je seveda najbolje, da sveče vedno postavimo na primeren podstavek, ki naj bo čim večji ter daleč stran od dosega otrok ali domačih živali, izogibamo se tudi mest, kjer se pogosto gibamo in bi svečo lahko po nesreči prevrnili.