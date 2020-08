Volkswagnov odgovor na električne izzive

Postati želijo največji ponudnik električne mobilnosti na svetu.

V notranjosti spominja na golfa

Notranjost je minimalistična, voznik pa lahko spremlja kar tri zaslone.

Do leta 2024 bodo investirali 33 milijard evrov



Volkswagen želi postati največji ponudnik električne mobilnosti na svetu. Do leta 2024 bodo tako investirali 33 milijard evrov, do leta 2029 pa želi koncern poslati na trg kar 75 različnih povsem električnih modelov.

Volkswagen ID.3 po dolžini (4,26 metra) najbolj spominja na golfa, kratek obračalni krog ima kot malček up, zaradi širše medosne razdalje notranjo prostornost kot passat, po višini (1,55 metra) pa spominja na enoprostornega golfa sportsvana. Toda od vseh naštetih Volkswagnovih modelov je precej različen zaradi svojega povsem samostojnega namena – da postane znanilec električne prihodnosti Volkswagna, nanj pa močno računajo kot nekoč na hrošča in golfa. Kmalu bodo sicer pri Volkswagnu predstavili tudi prvega športnega terenca z električno oznako ID.Doseg je obetaven, potovalni računalnik je kazal 320 kilometrov dosega, saj baterija ni bila povsem polna, tovarniški podatek pa sicer pri srednji bateriji z 58 kilovatnimi urami električne energije obljublja za 426 kilometrov dosega. Motor premore 150 kilovatov moči (204 konjske moči; pozneje bo na voljo še motor z močjo 107 kW/146 KM), kar omogoča povsem enake vozne občutke kot motorji z notranjim zgorevanjem. Prav to je verjetno največja prednost ID.3; je električen in se pelje kot avtomobili, ki smo jih vajeni zadnja desetletja, le da vse poteka v blagodejni tišini. Ali povedano drugače: doseg ne pada bistveno, če po avtocesti vozite 130 kilometrov na uro, zato ni treba izklapljati klime, voziti zgolj sto kilometrov na uro ali v zavetrju za tovornjakom. In še en zanimiv podatek; do sto kilometrov na uro poseže v 7,3 sekunde.ID.3 porabi okoli 15 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov, brez pretirane previdnosti celo blizu 14 kilovatnim uram, če resnično vozite na tempomatu in po vseh cestnih omejitvah. Podatki o porabi v potovalnem računalniku so sicer razdeljeni v tri kategorije; porabo lahko spremljate od zadnjega polnjenja, dolgoročno porabo ali od zadnjega zagona.Voznik stanje avtomobila in podatke spremlja na treh zaslonih. Osrednji zaslon spominja na osmo generacijo golfa. Vsa stikala so elektronska, tudi za nastavljanje temperature in glasnosti. Nekateri novinarski kolegi, ki so bili zraven na predstavitvi, se s tem pristopom še vedno niso povsem sprijaznili, saj so elektronska stikala zanje premajhna in preveč občutljiva (in hitro preveč povečajo ali zmanjšajo zvok ali temperaturo), spet drugi so se na nov Volkswagnov pristop že navadili. S kupci bo verjetno enako, gotovo pa koristi, da je meni z vsemi aplikacijami in nastavitvami logičen za uporabo. Vprašanje je samo, ali bodo vsi elektronski sistemi vzdržali. Vsaj na prvi vožnji v bližini Wolfsburga je denimo zatajil navigacijski sistem.Cena čez trideset tisočakovManjši zaslon je tik za volanom na volanskem drogu in se tudi premika skupaj z volanom pri nastavitvi višine in globine. Na njem voznik spremlja le osnovne informacije; doseg, hitrost, tempomat in navigacijo, a spredaj je potem še projicirani zaslon (head-up display) s še bolj prečiščenimi, le osnovnimi informacijami (hitrost in smer navigacije). Ob zaslonu na volanskem drogu je tudi vrteči se gumb za izbiro voznega programa (naprej, nazaj, park), zato je na sredinski konzoli med obema prednjima sedežema še več prostora za odlaganje predmetov.ID.3 so postavili na za električni pogon prilagojeno platformo MEB, ki zaradi večje medosne razdalje (skupno 2,77 metra) koristi tudi potnikom. Ti imajo precej prostora za noge tako spredaj kot zadaj. Le potniki košarkarskih dimenzij se bodo zadaj pritoževali nad skromnim prostorom za glavo. Prtljažni prostor sprejme 385 litrov prtljage, kar je glede na velikost avtomobila dobro.Prvi slovenski kupci so si avtomobil že lahko naročili – tisti, ki so to storili do 31. julija, ga bodo dobili septembra. Cena njihovih modelov bo najmanj 39.750 evrov, vendar bodo imeli baterijo srednje zmogljivosti (58 kWh, tovarniško zatrjevani doseg 426 kilometrov). Na voljo je sicer še najmočnejša baterija s 77 kWh (549 km). Drugi bodo morali na svoje ID.3 počakati do prihodnjega leta, a bodo zato lahko naročili tudi najbolj osnovno različico (z najšibkejšo baterijo s 45 kWh; 330 km), ki bo brez subvencije stala 30.890 evrov.