Volkswagnov najbolje prodajani model je doživel prenovo

Športni terenci so vse bolj uspešni: nedavno je v Evropi njihov tržni delež z vsemi velikostnimi razredi vred prvič presegel 50 odstotkov. Eden globalno pomembnih predstavnikov te vrste je tiguan, ki v svetovnem pogledu velja za Volkswagnov najbolje prodajani avtomobil, v 16 letih so jih prodali 7 milijonov in pol, samo v zadnjih dveh letih 1,2 milijona.

Brez radikalnih sprememb

Tiguana so razvijali vzporedno z novim passatom, ki smo ga predstavili nedavno, oba sta pripravljena na modularni prečni platformi (MQB evo). Na srečo v nasprotju s passatom tiguan ni toliko zrasel, natančneje za 3 centimetre, na 454, vse druge mere so nespremenjene, tudi medosna razdalja z 286 centimetri. Kljub temu so mu lahko povečali prtljažnik, za dobrih 30 litrov. Škoda, da je zadnja klop še naprej deljiva le v razmerju 60/40, in ne 40/20/40. Ima pa morda še bolj koristen vzdolžni pomik klopi in nastavljivi kot naslonjal.

Notranjost je bolj spremenjena, velik je sredinski zaslon. FOTO: Volkswagen

Po fotografijah sodeč se zunanja pojava ne zdi prav revolucionarna, ampak to pri znamki, kot je Volkswagen, ni presenečenje, njihove stranke prej sprejmejo domnevno dolgočasnost kot radikalne oblikovalske izlete. Znotraj na sredini kraljuje velik zaslon, pod njim je večopravilno kolesce za nastavljanje različnih funkcij, žal pa ne klimatske naprave, to se bo še vedno upravljalo z drsnikom pod zaslonom. Bolj oprijemljive tipke oziroma gumbi so zdaj na volanskem obroču, ob katerem je tudi ročica za prestavljanje po voznih programih. Ne glede na tip pogona bo imel novi tiguan samodejni menjalnik.

Tretja generacija je pripravljena na enaki osnovi kot prihajajoči passat.

Elektrificirani pogoni

Pogoni bodo klasični, vsi štirivaljniki in deloma elektrificirani. Če začnemo pri bencinski možnosti, bo to kot vstopna varianta 1,5-litrski blagi hibrid eTSI z močjo 96 ali 100 kW ter dvokolesnim pogonom; 2-litrski bencinski agregat TSI ​bo imel moč 150 ali 195 kW in v obeh primerih pogon na vsa štiri kolesa. Dizelska možnost bo prav tako 2-litrski TDI: 110 kW in sprednji pogon ter 141 kW za štirikolesni pogon.

Tu je še priključni hibrid: 1,5-litrski bencinski motor, združen z električnim s sistemsko močjo 150 ali 200 kW; baterija ima zmogljivost 19,7 kWh, kar naj bi omogočalo do 100 kilometrov dosega samo na elektriko. Izboljšana je tudi možnost polnjenja, poleg izmeničnega z enosmernim tokom z močjo do 50 kW. Novi tiguan bo v prodaji prihodnjo pomlad. Za zdaj še ni znano, ali bo imel tudi podaljšano različico allspace.