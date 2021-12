Vohljajoči facebook

Facebookovega vohljanja ni in ni konec. Največje družabno omrežje na svetu živi od tega, da prodaja informacije o dejavnostih in zanimanjih svojih uporabnikov. A to ni nič novega in pred prvo prijavo v facebook se moramo strinjati s pogoji uporabe (čeprav jih velikanska večina ljudi nikoli ne prebere).

Dejavnosti zunaj facebooka lahko prekinemo za naprej in pobrišemo za nazaj.

Nadzor nad aplikacijami

Facebook ima sicer kar pestro ponudbo nastavitev varnosti in zasebnosti, ki jo redno posodablja in ponuja vedno nove in nove možnosti prilagajanja, denimo kaj se vidi v našem profilu, kdo nas lahko kontaktira ipd. A tega je že skoraj preveč, da bi imel vedno vse pod nadzorom. Lahko pa vsaj poskusimo narediti nekaj reda.

Prav zanimivo je, kako te facebook vedno znova in znova preseneti, kaj vse spremlja in shranjuje. Uporabniki imamo možnost, da izklopimo velik del njegovih storitev, med katerimi številne delijo naše podatke neposredno z družbo Facebook oziroma Meta, kakor se zdaj imenuje, ter z zunanjimi razvijalci in oglaševalci. Le redkokdo se zaveda, kaj vse se deli in obdeluje, medtem ko se s Facebookovim uporabniškim računom veselo prijavljamo v mobilne igre in aplikacije.

Tudi sam sem bil takšen, priznam. A Facebookove nastavitve nam omogočajo, da to omejimo. V nastavitvah poiščemo zavihek Aplikacije in spletna mesta, kjer vidimo, katere aplikacije so povezane z našim računom. Lahko jih odstranimo oziroma izklopimo kar vse povezane aplikacije. Mimogrede, Facebookova funkcija prepoznavanja obrazov je že nekaj časa neaktivna.

Prilagajanje oglasov

Facebook spremlja in shranjuje tudi našo dejavnost zunaj facebooka. A tudi to se da urediti. V nastavitvah poiščemo sekcijo Dejavnost zunaj facebooka, kjer vidimo nedavne aktivnosti, izberemo tisto, s katero želimo prekiniti povezavo, počistimo vso preteklo dejavnost in/ali prekinemo vse prihodnje dejavnosti. Na ta način bomo dosegli, da facebook ne bo več vedel, katere spletne strani smo obiskali, in nam posledično ne bo več ponujal ciljanih oglasov s teh strani.

Facebooku lahko tudi dopovemo, katere oglase bi želeli videti in katerih ne. V razdelku Nastavitve oglasov vidimo seznam oglaševalcev, ki smo jih videli pred kratkim, kjer lahko skrijemo njihove oglase, vidimo pa tudi, katere oglase smo skrili in na katere smo pritisnili.

Redkokdo se zaveda, kaj vse obdeluje Facebook.

Določimo ali omejimo lahko tudi teme oglasa, če pa tapnemo na podsekcijo nastavitve oglasov, lahko nastavimo še posamezne parametre, na podlagi katerih nas oglaševalci ciljajo.