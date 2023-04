Vodni madež na stropu? Tako se lotite reševanja težav

Ko se nam na stropu kuhinje ali steni dnevne sobe pojavi vlažen, bog ne daj moker madež, nas spreleti srh. To namreč pomeni resno sanacijo izliva vode v stanovanju: odstranjevanje ploščic v kopalnici ali demontaža elementa kuhinjskega umivalnika, če je morda popustilo na spoju kolena odtočne cevi.

Sanacija nenadnega izpusta vode je vselej neugodna, saj pomeni razbijanje, štemanje, pri čemer se bo kadilo po stanovanju in bodo vse omare, knjige, vaze in spominske drobnarije prašne. Pa vendarle se da z malo preudarnosti in potrpežljivosti vse rešiti.

Je spustila cev v stropu? FOTOGRAFIJE: Getty Images

Prav je, da svoje stanovanje ali hišo dobro poznamo. Zlasti kje potekajo elektro in vodovodne inštalacije in koliko so cevi stare. Toda v praksi običajno ni tako. Starejše generacije, ko so ljudje še sami zidali hišo, te stvari poznajo, mlajše žal precej manj.

Za nas je daleč najbolj pomembno, da vemo, kje so v stanovanju, hiši ali bloku ventili, s katerimi lahko zapremo vodo v kopalnici oz. stanovanju. V bloku je običajno tako, da je v kopalnici ventil za kopalnico, medtem ko napeljava v kuhinji v blokih iz 70. ali 80. let praviloma nima svojega ventila.

Ob madežu na steni ali stropu moramo najprej ugotoviti, ali pušča na visokotlačni vodovodni cevi ali na odtočni cevi. Madež pozorno opazujemo. Za boljši pregled vzamemo navaden svinčnik in ga obrišemo. Če se povečuje le po družinski uporabi kopalnice, potem je verjetno popustila odtočna cev. Madež obrišemo denimo zjutraj, preden se odpravimo na delo, ko pridemo nazaj, ga pregledamo.

Če se ni povečal, je skoraj zanesljivo napaka na odtočnih ceveh. Problematične so stare, svinčene cevi, ki so jih vgrajevali v 70. in tudi 80. letih; sanacija je v tem primeru obsežnejša, saj je smiselno sanirati vse odtoke, ne le popraviti napako.

Voda teče iz stropne luči Pogosto se zgodi, da nam ob počeni cevi ali dotrajanem ventilu voda v spodnjem nadstropju teče iz luči. Običajno je to v stavbah, kjer so električni vodniki napeljani že sodobneje, po oranžnih ali sivih plastičnih ceveh. Voda si skozi steno utre pot in nadaljuje po cevi. V tem primeru moramo takoj izklopiti luč in varovalko za luči, saj je lahko nevarno. Po drugi strani pa nam je voda pustila zelo jasno sled, iz katere smeri priteka, saj sledimo plastični elektro cevi in tako lažje ugotovimo lokacijo izpusta.

Plastične cevi običajno spustijo na spojih, kolenih ali relativno pogosto na spojih talnega sifona. Če je v spodnjem prostoru madež tik pod talnim sifonom, je treba odstraniti nekaj ploščic in sifon v celoti zamenjati. Ko bomo na določeni točki odstranili ploščico in izdolbli nekaj centimetrov in bo pesek oz. grušč moker, potem smo na pravi poti.

Vendar pozor, vlažen pesek še ni dovolj, mora biti moker! Na prstih moramo čutiti in videti vodo, kapljice vode! Znak za izpust so običajno mokri prsti! Delo lahko opravimo sami, če znamo, sicer pokličemo pravega mojstra.

Pomembno je vedeti, kje v kleti je glavni vodovodni ventil za našo vertikalo v bloku.

Če pa se povečuje ne glede na to, ali smo doma ali ne, ali se zvečer družina tušira ali ne, potem zelo verjetno pušča vodovodna cev. Včasih popusti na spoju ventila in zelo počasi pronica in zamaka v steno. Madež je opazno večji denimo drugi dan. Če je razpoka večja in curek močnejši, potem je stena ali strop moker in z njega kaplja.

To pomeni, da moramo nemudoma zapreti glavni ventil v kopalnici oz. stanovanju, če ga nimamo, potem moramo zapreti glavni ventil v kleti hiše oz. bloka. Zatorej je zelo pomembno, da vemo, kje v kleti je glavni vodni ventil za našo vertikalo v bloku. Običajno sta za kopalnico in kuhinjo v kleti dva ločena ventila. Ključno pri pojavu madeža je, da ne zganjamo panike. Če sami ne vemo, kako in kje potekajo cevi v stanovanju in kje so ventili, poiščemo pomoč hišnika.

Madež pozorno opazujemo, najbolje, da ga obrišemo z navadnim svinčnikom.

Ko izdolbemo počeno cev in jo zamenjamo, zalijemo s hobi betonom ali estrihom, položimo še ploščice. Če nimamo ostankov originalnih, kupimo paket ploščic enakih dimenzij. Polagalec keramike bo poskrbel, da bodo tla gladka, brez robov.