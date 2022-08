Vodko lahko uporabite za čista okna in dišeča oblačila

Najprej nekaj zanimivosti o vodki: čeprav večina meni, da prihaja iz Rusije, njen natančni izvor ni znan. Domneva se, da je nastala na območju današnje Poljske, Ukrajine, zahodne Rusije ali Belorusije. Prvi pisni dokaz o njej sega v leto 1405 in ga hranijo na Poljskem v sodnem registru mesta Sandomierz.

Naravni repelent lahko nastane iz vodke. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Nastane z destilacijo katere koli s škrobom ali sladkorjem bogate rastline. Je ena najbolj priljubljenih alkoholnih pijač na svetu, sestavljena zgolj iz etanola in vode, v nasprotju z drugimi žganimi pijačami pa se lahko pokvari. Odprto steklenico je priporočljivo porabiti v letu dni, a če menite, da to ne bo šlo, vodke nikar ne zavrzite, temveč jo uporabite kot čistilo. Zaradi sestave se ta pijača odlično znajde tudi v tej vlogi.

Očistimo stekla

Običajno izdelki za čiščenje stekel temeljijo na alkoholu. Okna zato lahko očistite z vodko: nekaj je nalijte v plastenko z razpršilom, dodajte enako količino vode, poškropite stekla in jih obrišite s časopisnim papirjem ali krpo iz mikrovlaken. Na enak način jo lahko uporabite za čiščenje keramike in ogledal.

Odlična je v vlogi čistila za stekla. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Uporabimo jo lahko tudi za čiščenje deske za rezanje. Na njej se zadržuje veliko bakterij in druge umazanije, ki jih zgolj pranje z vodo velikokrat ne odstrani. Zato zmešajte del vode z enakim delom vodke, poškropite desko, počakajte nekaj minut in jo nato dobro splaknite. Ne bo izginila le umazanija, odstranjen bo tudi neprijeten vonj.

Prežene smrad

Če se iz vaših čevljev ali superg širi neprijeten vonj, je vodka odlična rešitev: notranjost obutve poškropite z mešanico vode in te alkoholne pijače.

Z njo se lažje znebimo trdovratne maščobe s plastične posode.

Na enak način lahko osvežite oblačila, ki jih še niste nameravali oprati. Poškropite jih z mešanico vode in vodke, izginil bo vonj po zatohlem, hrani in cigaretnem dimu. Tako negovano obutev in oblačila pred uporabo dobro prezračite.

Tudi neprijetne vonjave iz vzmetnic, preprog in oblazinjenega pohištva odpravi kombinacija vode in vodke. Vzmetnice poškropite z nerazredčeno pijačo, preproge in oblazinjeno pohištvo pa z mešanico vode in vodke v razmerju 80 : 20.

Zaščita pred mrčesom

Trdovratno maščobo s posode, zlasti plastične, je težko odstraniti. Lažje bo šlo, če jo boste namočili v vodko, za boljši učinek pomivanja posode pa nekaj kapljic pijače dodajte vodi, ki je namenjena ročnemu pomivanju.

Z mešanico vode in vodke z deske za rezanje odstranimo neprijeten vonj.

Z vodko lahko razkužite britvico za večkratno uporabo. Po britju jo potopite v tekočino in počakajte, da ta odstrani ostanke dlačic, kože, brivske pene in drugih preparatov za britje, tako bo dlje zadržala ostrino.

Še zadnji način uporabe pa je zaščita pred mrčesom: zmešajte enaki količini vode in vodke, dodajte nekaj kapljic izbranega eteričnega olja in z mešanico poškropite izpostavljene dele telesa. Komarji in drug mrčes se vam bodo izogibali v širokem loku. Če boste z omenjeno kombinacijo poškropili zrak v domu, pa muhe in drugi žužki ne bodo zašli v stanovanje.