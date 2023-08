Vodita Sony in Philips (FOTO)

Združenje EISA (Expert Imaging and Sound Association) že štiri desetletja izbira najboljše izdelke leta oziroma sezone na področju slike in zvoka, v zadnjem času pa tudi v svetu mobilnih naprav. In nedavno je strokovna žirija EISA, ki jo sestavljajo novinarji in strokovnjaki 60 priznanih tehnoloških revij in spletnih portalov iz 29 držav, podelila priznanja za sezono 2023–2024.

Nagrade EISA podeljujejo v šestih skupinah (hifi, avtomobilska elektronika, domači kino – slika in video, domači kino – avdio, fotografija in mobilne naprave; vsaka ima več podkategorij), pri čemer sta največ nagrad odnesla Sony in Philips. Japonski elektronski gigant je prejel pet nagrad. V foto sekciji so slavili zmogljiva vlogerska kamera ZV-E1, napredni fotoaparat visoke ločljivosti alpha 7R V ter kompaktni objektiv polnega formata FE 50 mm F1.4 GM in ultra širokokotni objektiv serije E FE 20-70 mm F4 G, medtem ko je telefon xperia 1V slavil v kategoriji multimedijski pametni telefon.

Sonyjeva vlogerska kamera ZV-E1 FOTO: Sony

AV-sprejemnik onkyo TX-RZ 250 FOTO: Onkyo

Nekdaj nizozemski in zdaj kitajski Philips (Nizozemci so del družbe, ki je izdelovala televizorje in druge naprave s področja zabavne elektronike, pred desetletjem prodali kitajski multinacionalki TPV Technology) je osvojil po dve nagradi v skupinah televizorjev in mobilnih naprav. Philipsov 55-palčni televizor OLED818 je prejel nagrado v kategoriji najboljši nakup oled TV, enako veliki televizor PUS8818 the one pa je bil razglašen za najboljši družinski TV. Odlično so se odrezale tudi Philipsove slušalke, čezušesni model fidelio L4 je prejel nagrado v kategoriji najboljši nakup brezžičnih slušalk, kompaktne fidelio T2 pa so postale najboljše ušesne slušalke sezone.

Televizorji in fotoaparati

Za najboljši premijski oled televizor so izbrali Samsungov model 77S95C, Slovencem dobro znani Hisense pa je slavil v kategorijah najboljši mini led TV in najboljši nakup med mini led teveji, in sicer z modeloma 65U8KQ in 65U7KQ, medtem ko so za najboljši projektor izbrali benQ W4000i.

Philipsove v-ušesne slušalke fidelio T2 FOTO: Philips

KEF zvočniki serije R FOTO: Kef

Odlično se je izkazal tudi japonski Nikon, ki je odnesel tri fotografske nagrade: kamera leta je postal nikon Z8, objektiva nikkor Z 85 mm F/1.2 S in Z 400 mm F/4.5 VR S pa sta dobila nagradi za najboljši portretni in super telefoto objektiv. Tudi Canonu ni šlo slabo, saj je kamera eos R6 mark II dobila nagrado za najboljši fotoaparat polnega formata, kamera eos R8 za najboljši nakup, leča RF 135 mm F1.8L IS USM pa je prejela priznanje za najboljši teleobjektiv.

Honor 90 je bil izbran za najboljši nakup med pametnimi telefoni.

Hifi in avdio

Pa poglejmo še hifi in avdio naprave, vsaj tiste bolj dosegljive. Najboljši integrirani ojačevalnik je NAD C 3050, ki se ponaša z odličnim zvokom in retro videzom, za najboljši par samostoječih zvočnikov so izbrali bowers & wilkins 703 S3, med brezžičnimi kompaktnimi zvočniki pa je slavil model KEF LSX II. Najboljši gramofon je thorens TD 204, korak naprej pa predstavlja pro-ject T2 W, ki ima vgrajen digitalni avdio pretvornik in brezžični oddajnik. Za najboljši nakup med AV-sprejemniki so razglasili onkyo TX-RZ 250, za najboljši nakup med zvočnimi letvami (soundbari) so izbrali JBL bar 300, naziv najboljšega kompleta zvočnikov za hišni kino pa si je prislužil KEF R series.

Gramofon thorens TD 204 FOTO: Thorens

Integrirani ojačevalnik NAD C 3050 FOTO: Nad

Honor 90 FOTO: Staš Ivanc

Najboljši avtoradio je alpine HDS-990 status, najboljši avtomobilski ojačevalnik je ground zero GZUA 6SQ; ista družba je prejela tudi priznanje za najboljši komplet zvočnikov (GZPC 165.3SQ-ACT).

Kaj pa mobilne naprave? Za najboljši nakup med pametnimi telefoni so izbrali honor 90, za najboljši potrošniški telefon pa oppo reno10 pro. Nagrado za najboljšo premijsko pametno uro si je prisvojila ura huawei watch ultimate, za najboljšo pa honor watch GS 3.