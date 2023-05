Vodik tudi za traktorje? (FOTO)

Tudi proizvajalci traktorjev razmišljajo o alternativnih gorivih, med katera spada vodik; o tem se sicer že dolgo govori, v širši uporabi pa še ni zaživelo zaradi različnih vzrokov. V traktorjih lahko vodik uporabljamo kot gorivo v motorjih z notranjim izgorevanjem ali pa v gorivnih celicah. Zeleni vodik se lahko pridobiva s pomočjo vetrne energije, sončne energije (fotovoltaike), biomase (bioplina) itd.

New Holland in vodik

New Holland že vrsto let stremi k čistim virom energije za pogon svojih traktorjev. V redni proizvodnji ima biometanski traktor; poganja ga biometan (prečiščen bioplin), ki se proizvaja na kmetijskih bioplinskih napravah.

New Holland trenutno bolj poudarja biometanski traktor.

Že leta 2009 so predstavili prototip traktorja (študijo) na vodik oziroma na gorivne celice. New Holland NH2 hydrogen temelji na njihovem standardnem traktorju T6140, vendar ima namesto standardnega dizelskega motorja z notranjim izgorevanjem gorivno celico in dva elektromotorja – prvi zagotavlja moč za vleko, drugi pa za pogon preostalih porabnikov energije. Vodikov traktor je del vizije družbe New Holland o energetsko neodvisni kmetiji, kjer bodo lahko kmetje sami proizvajali energijo za delovanje kmetije in kmetijskih strojev. New Holland trenutno bolj poudarja biometanski traktor.

JCB hydrogen

Na sejmu Conexpo 2023 v Las Vegasu je JCB predstavil popolnoma nov motor z izgorevanjem vodika, gre za njihovo rešitev za družbo brez emisij ogljika za gradbeno in kmetijsko opremo. V projekt so vložili 100 milijonov funtov. Inženirska ekipa JCB je razvila popolnoma delujoč motor z notranjim izgorevanjem, ki ga poganja vodik. Prototipni vodikovi motorji JCB že poganjajo rovokopače in traktorje – teleskopske nakladalnike JCB.

JCB je predstavil lastno (zasnovano in izdelano) mobilno posodo – cisterno za točenje goriva, ki pripelje vodik do traktorjev. Prevažati jo je mogoče na zadnji strani modificiranega traktorja JCB fastrac ali na prikolici.

Vodikov motor JCB zagotavlja enako moč, enak navor in enako učinkovitost kot dizelski motor.

Raziskal je tudi uporabo vodika v gorivnih celicah in julija 2020 predstavil prvi bager na vodikov pogon v gradbeništvu – 20-tonski 220X. Ugotovili so, da so gorivne celice predrage, prezapletene in premalo robustne za gradbeno in kmetijsko opremo, zato se je rodil vodikov motor JCB. Edinstvene lastnosti izgorevanja vodika omogočajo motorju, da zagotavlja enako moč, enak navor in enako učinkovitost kot današnji dizelski motorji, ki poganjajo stroje JCB, vendar brez emisij ogljika.

Fendt na vodik

Fendt je 27. februarja 2023 na bavarskem Vodikovem vrhu razstavil prvi prototip traktorja na vodik. Gorivne celice v njem uporabljajo vodik, proizvedena električna energija pa se uporablja za pogon traktorja in priključkov. Fendt je vključen v projekt H2Agrar, ki proučuje in razvija infrastrukture za vodik za kmetijstvo. Projekt je bil že leta 2022 nagrajen z nagrado DLG agrifuture concept award 2022.

Viri energije za vodik

Kmetijstvo in gozdarstvo lahko zagotovita veliko energije, ki jo lahko uporabimo tudi za pridobivanje vodika. Fotovoltaika na kmetijah, agrofotovoltaika in vetrna energija proizvajajo elektriko na kmetijskih in gozdnih površinah in jo lahko uporabljajo tudi za proizvodnjo vodika. Mogoč je tudi vodik iz bioplinarne ali iz ostankov gozdnega lesa.

JCB cisterna za vodik, ki je nameščena na JCB Fastrac osnovo, omogoča polnjenje traktorja JCB hydrogen tudi na terenu. FOTO: JCB

JCB hydrogen traktor – teleskopski nakladalnik na vodik FOTO: Jcb