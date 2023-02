Voda za rože mora biti ves čas sveža

Cvetje je univerzalni jezik, s katerim izražamo vrsto občutkov, tako veselih kot žalostnih, ob prav toliko priložnostih ga tudi podarjamo. Da bi v pogledu na šopek čim dlje uživali, pa je dobro upoštevati nekaj napotkov, saj lahko na tak način njegovo življenjsko dobo podaljšamo za več dni.

Ko voda postane motna, jo zamenjamo. FOTO: Maskarad/Getty Images

Najbolj problematično je cvetje, ki vsebuje veliko vode, denimo tulipani, saj bodo njihova stebla in listi v vodi začeli hitreje gniti, zato je pomembno, da – še preden jih vtaknemo v vazo – odstranimo čim več nepotrebnih delov, torej listov. To sicer velja tudi za drugo cvetje. V vodi naj bodo le peclji, saj jo rastlina vase srka zgolj skoznje, vse drugo naj ostane suho.

Pomembno je tudi, da šopek ali cvet postavimo v povsem čisto vazo. Po vsaki uporabi jo temeljito operemo, pred ponovno uporabo pa še splaknemo s toplo vodo, nato vanjo nalijemo čisto vodo sobne temperature. Preden vanjo postavimo cvetje, peclje nekoliko prirežemo, približno centimeter do dva, odvisno od dolžine, in pod kotom okrog 45 stopinj. Tako bo rastlina imela več površine, skozi katero bo srkala vodo.

Tulipane, potonike, vrtnice in lilije kupimo, ko imajo še zaprte cvetove.

Pazimo, da uporabimo čim bolj ostre škarje ali nož, orodje pa pred uporabo in po njej razkužimo, da se morebitne bolezni ne bi prenesle na druge rastline. Kot pri živih rastlinah je tudi pri rezanem cvetju pomembno, kam ga postavimo. Šopek bomo dlje ohranili pri življenju, če bo imel dovolj svetlobe, ki ne sme biti premočna in neposredna, temperatura zraka pa ne sme biti previsoka, zato vaze v nobenem primeru ne postavljamo v bližino grelnih naprav. Redno mu menjavamo tudi vodo.

Približno vsak drugi dan preverimo, ali je ta postala motna, in jo, ko se to zgodi, zamenjamo s svežo. Če imamo v vazi šopek, sestavljen iz več različnih rastlin, ki nimajo vse enako življenjsko dobo, spremljamo, kaj se z njimi dogaja, in tiste, ki začno veneti in propadati, nemudoma odstranimo, sicer bodo po nepotrebnem onesnaževale vodo drugim.

Da bo nam ali obdarjencu šopek zares dolgo krasil dom, pa je pomembna tudi izbira cvetja. Krizanteme so tiste, ki bodo v vazi zdržale najdlje, ob primerni skrbi tudi do štiri tedne. Tudi orhideje so odlična izbira, običajno podarjamo zgolj eno steblo, saj je na njem kopica cvetov, ali v kombinaciji z drugimi rastlinami. Ker posajene orhideje cvetijo izjemno dolgo, tudi do tri mesece, bo tudi rezana orhideja cvetove ohranila precej dlje od večine drugih, in sicer do tri tedne.

V vazi bodo najdlje, tudi do štiri tedne, zdržale krizanteme.

Enako velja za nageljne. Lilije v vazi običajno živijo med 10 in 14 dnevi, a je treba pri nakupu paziti, da se cvetovi še niso odprli. Deset dni bodo preživele frezije in hortenzije ter sončnice. Če kupimo še povsem zaprte potonike, nas bodo tudi te razveseljevale vsaj deset dni, enako velja za vrtnice. Tulipani običajno zdržijo približno en teden, tudi v tem primeru pazimo, da kupimo tiste s čim bolj zaprtimi cvetovi. In še zanimivost: tulipani so ene redkih cvetlic, ki rastejo tudi še v vazi, kjer se lahko podaljšajo celo do deset in več centimetrov.