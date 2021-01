Voda za blaginjo

Svetloba naj bo zlasti dobra tam, kjer delate oziroma preživljate večino časa.

Ostati zdrav, to je že nekaj mesecev naša mantra. A ne le za fizično, skrbeti moramo tudi za duševno zdravje. Stres načne mentalno blaginjo in potencialno oslabi imunski sistem. Zato moramo poiskati način za blažitev stresorjev in kar najbolj okrepiti energijo v domu, stanovanju.Po starodavni kitajski filozofiji feng šuj ima vsak predmet, prostor in živo bitje življenjsko energijo, či. Boljša ko je kakovost čija, ki teče, bolj je zdrav in živahen, kar lahko pozitivno vpliva na nas, na naše zdravje in tudi čustveno stanje.V katerem koli prostoru so obvezne zelene rastline. Z njihovo pomočjo ostajamo povezani z naravo tudi med štirimi stenami, spominjajo nas na njeno moč. Poleg tega koristijo zdravju, saj nižajo raven ogljikovega dioksida v zaprtih prostorih in tudi koncentracijo določenih onesnaževalcev. Najboljše so čopasta zelenčica, zlati potos, veliki flamingovec, navadni bršljan, dracena in spatifil, če naštejemo le nekatere. Sicer pa strokovnjaki za feng šuj svetujejo, da tudi v domu čim bolj oponašamo naravo: izberemo rastline z listi različnih oblik, velikosti in barv. In ne pozabimo: samo zdrave pomenijo dober či, ne uvele, bolne.Omislimo si lahko zelišča, začimbe življenja, če jim lahko tako rečemo. Skrb za mali vrt, ki ga imate na primer na kuhinjski okenski polici ali pa v mini rastlinjaku, če imate dovolj prostora, bo prinesla zdravje in vitalnost ne le kuhinji, ampak tudi pripravi hrane. Hranjenje telesa z zdravimi, kakovostnimi in hranljivimi živili daje veliko energije. Kot smo že omenili pri rastlinah, naj bodo tudi zelišča zdrava.Poskrbimo za cvetje: videti je lepo in sijajno diši, oboje pa nas osrečuje. Vaze s svežim rezanim cvetjem postavimo v prostor, v katerem preživljamo največ časa, na primer v dnevno sobo, jedilnico, ker v teh koronskih časih marsikdo dela od doma, jo prinesemo tudi v delovno sobo ali kabinet.Tako kot barvito cvetje na naše razpoloženje vpliva svetloba. Najboljša je seveda naravna, sončna, a v temnih, sivih, oblačnih dnevih si pomagamo z umetno razsvetljavo. Svetloba naj bo zlasti dobra v prostoru, kjer delate oziroma preživljate večino časa. Edini prostor, kjer se je treba izogibati močni, energični svetlobi, je spalnica, ki je namenjena počitku.Strokovnjaki za feng šuj predlagajo solno lučko, svetilko s himalajsko soljo. Ko toplota žarnice greje sol, se sproščajo negativni ioni, ki čistijo zrak in obenem oddajajo pozitivno energijo v vašem domu. Pomagamo si tudi z zrcali, simbolnimi okni, ki jih postavljamo v prostore z malo naravne svetlobe. V svetlejšem prostoru se preprosto počutimo bolje. A premislite, kam ga boste obesili, vsekakor ne pred koš za smeti ali kup krame.Imate radi slike, fotografije? Super, prikimavajo strokovnjaki za feng šuj in svetujejo, da si omislite take, na katerih so gore, hribi, element zemlje, ki predstavlja zdravje. Goro, simbol moči in vitalnosti, je najbolje postaviti v središče doma, srce zdravja in harmonije. Umetniško delo je lahko v središču dobesedno, denimo na stopnišču, ki se razprostira sredi stanovanja oziroma hiše, ali pa figurativno, torej v prostoru, kjer se vsak dan zbira vsa družina, taka bi bila na primer dnevna soba. Pri izboru slik bodite pozorni na energijo: izberite umetniško delo s tako energijo, ki bi si jo želeli v domu, denimo mirno podobo z nežnimi pobočji namesto neravnih, nazobčanih, špičastih vrhov.Pričarajte si mavrico. Na okno z največ sončne svetlobe obesite prozorni kristal, v določenem delu dneva, ko ga bo obsijalo sonce, bodo v prostoru zaplesale živahne barve. Te dvigajo vibracije v domu in in vzbujajo občutek mladostne vitalnosti, oboje pa je povezano z zdravjem in dolgoživostjo.Ne pozabite na zvok: čim bolj omejite tistega, ki prihaja od zunaj in vas moti pri delu, kot je na primer zvok vozil, če živite ob prometni cesti, in okrepite onega, ki bo pomagal optimizirati energijo v domu.Raziskave kažejo, da nam zvoki narave, kakršen je denimo veter, ki se ujame v krošnje dreves, ali vode, ki šumi po skalah, pomagajo pri sproščanju. V feng šuju voda, ki teče, predstavlja vitalnost in privlači či. Vzdrževanje te življenjske energije, na primer z namizno fontano, je izvrsten način za okrepitev zdravja v vašem domu. In ne pozabite: voda je prastar simbol za bogastvo in blaginjo.