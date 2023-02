Vložimo čas, ne denarja

Valentinovo je tik za vogalom, in čeprav mnogi nad tem praznikom ljubezni vihajo nos, češ da gre za potrošniški praznik, ni treba, da je tako. Res je, da bi morali ljubljenim naklonjenost izkazovati čisto vsak dan, a pridejo dnevi, ko med vsemi obveznostmi za to preprosto zmanjka časa, vse zamujene priložnosti lahko zato nadoknadimo ob denimo nedeljah, obletnicah in drugih posebnih priložnostih, kot je valentinovo. Najlepše je, da za malo pozornost ni treba zapraviti celega premoženja, veliko boljša in bolj osebna darila so namreč tista, v katera vložimo svoj čas, ne denarja.

Unikatne svečke so krasno darilo. FOTO: Tetiana Khalazii, Getty Images

Ljubljeni osebi se zahvalimo za vse lepe trenutke, morda celo sestavimo kakšen verz.

Tisti bolj sentimentalni se bodo denimo razveselili fotoknjige, v kateri izberemo najlepše, najbolj šaljive, romantične ali posebne fotografije preteklega leta, lahko tudi od začetka zveze. Fotografije damo natisniti, v povprečju je treba za fotografijo dimenzij 9 x 13 centimetrov odšteti okrog deset centov, ponekod malce manj, drugod malce več, koliko jih bomo izbrali, se odločimo sami. Potrebujemo še zvezek ali nekaj debelejših listov papirja, belega ali barvnega, in lepilo. Na vsak list nalepimo eno ali dve fotografiji, odvisno od velikosti, dodamo kakšno lepo misel, datum in kraj nastanka, risbico in podobno. Če smo se odločili za posamezne liste, jih na koncu zvežemo ali spnemo ter dodamo po en prazen list na začetku in na koncu, služila bosta namesto platnic.

Izberemo posebne, romantične, šaljive ... fotografije. FOTO: Kostyazar, Getty Images

Če vaša boljša polovica obožuje okrasje za dom, ji poslikajmo keramični izdelek, lahko je to krožnik, skodelica, vaza, cvetlični lonček, kipec ali kaj drugega. V prodajalnah s pripomočki za ustvarjanje lahko za le nekaj evrov kupimo »gole« izdelke, nato potrebujemo nekaj barv po želji, morda tudi dodatkov v obliki kristalčkov, bleščic, pentljic in podobnega ter čopič. Keramiko po želji in sposobnostih poslikamo in okrasimo, dodamo kakšno lepo misel in osebno darilo z našim osebnim pečatom je nared. Bolj spretni in umetniško nadarjeni lahko krožnik, kipec ali kaj tretjega izdelajo sami, tudi glino ali maso za oblikovanje za nekaj evrov kupimo v trgovini s pripomočki za ustvarjanje.

Nekaj osebnega, kar bo obdarovancu pobožalo dušo, je lažje ustvariti kot kupiti.

Sami lahko izdelamo tudi dišeče sveče. Potrebujemo nekaj kapljic eteričnega olja, ki ga obdarovanec ali obdarovanka obožuje, ter ostanke sveč. Slednje narežemo ali nastrgamo v posodo in stopimo na nizkem ognju, nato pa prelijemo v izbrano posodico ali kozarec, dodamo eterično olje, premešamo, po želji po vrhu posujemo bleščice, suho cvetje ali druge okraske, in preden se vosek strdi, v sredino naredimo luknjico ter vanjo vtaknemo stenj. Kupimo ga v trgovini s pripomočki za ustvarjalce. Tam kupimo tudi vosek, če doma ne najdemo dovolj ostankov sveč. Da bo svečka še bolj posebna, kozarček poslikamo ali nanj z vrvico pritrdimo malo voščilnico, v kateri ljubljeni osebi izpovemo ljubezen, se ji zahvalimo za vse lepe trenutke, morda celo sestavimo kakšen verz.