Vlogerski telefon

Trooka kamera ima dve ultra širokokotni zrkli.

Zanimiv preklop

Dober videz

Videovsebine

Kamera obvlada kar več naprednih videofunkcij.

Korejski LG se kljub izgubam pri prodaji pametnih telefonov še vedno bori za svoje mesto na trgu. Saj ne da ne izdeluje dobrih telefonov, a konkurenca je nekako vedno korak ali dva pred njim. Zato poskuša prepričati kupce z drugačnimi telefoni.Ko sta se Samsung in Huawei postavljala s takšnimi s prepogljivim zaslonom, je LG na trg vrgel model G8X thinq DS z dvema zaslonoma: v resnici je šlo za običajni G8X z drugim zaslonom v posebnem ovitku.LG se je pri wingu (krilu) odločil za še en svojstven pristop: telefon ima dva zaslona, pri čemer drugega zagledamo šele, ko zavrtimo zgornji del aparata in se glavni zaslon postavi pravokotno na telefon.Sam preklop deluje zanesljivo, in ko glavni zaslon pride v vodoravno lego, začutimo pritajen klik, ki ga utrdi na pravem mestu. Za vrnitev v osnovni položaj le malce odločneje zavrtimo zaslon in to je to. Medtem ko je odpiranje z eno roko razmeroma enostavno, ko dobimo občutek za to, pa je telefon še vedno varneje zapreti z obema rokama.Aparat je zelo lep, še posebno njegova hrbtna stran. Zaradi svoje narave je malce težji od drugih top modelov. Ko zavrtimo glavni 17-centimetrski zaslon z ločljivostjo 1080 krat 2460, se pod njim razkrije manjši 10-centimetrski zaslon (1080 x 1240 točk); oba sta narejena iz organskih diod (oled), kar zagotavlja lepe barve, odlične kontraste in pravo črnino.LG-jeva rešitev omogoča, da lahko na glavnem zaslonu gledamo film, na manjšem pa spremljamo dogajanje na borzi bitcoinov ali preverimo, kdo nam je pisal, ne da bi ustavili ogled.A glavni wingov namen je snemanje videovsebin z vlogerji v mislih. Za zajem fotografij in videa skrbi glavna trooka kamera, ki ponuja nekoliko neobičajno kombinacijo kamer: glavno širokokotno s 64 milijoni točk ter dve ultra širokokotni s po 13 in 12 milijoni slikovnih točk. Telefoto kamere ni, kar je v zgornjem cenovnem razredu že prava redkost.A pri vloganju telefoto kamere večinoma ne potrebujemo. Ultra širokokotna kamera z 12 MP je namenjena prvenstveno videu, tista s 13 MP pa fotografiranju. V aplikaciji za snemanje imamo na voljo zanimiv način premikanja pogleda z navideznim »joystickom«, sledenje objektu po navpični ali vodoravni črti, ostrenje najbližje osebe v kadru in še kaj se najde. V resnici je wing zelo zmogljiva videokamera, ki zna seveda snemati tudi video z glavno in selfie kamero hkrati. In slednja »skoči« iz ohišja, kar je še en plus, saj s svojo lečo ne kazi zaslona.Vse to ima ceno, pa čeprav je v telefonu z 8 GB delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe »le« srednjerazredni procesor snapdragon 765G: LG wing v prosti prodaji stane skoraj tisoč evrov.