Vlažnih gobic ne na rob korita

Da malenkosti v resnici štejejo, dokazujejo preprosta opravila v kuhinji, po zaslugi katerih bo ta prostor vedno, ko boste zaključili kuhanje in pomivanje, čist in urejen. Vsako vam bo vzelo vsega skupaj pet minut, nad učinki pa boste navdušeni.

Očistite kotičke okoli korita

Korito najbrž po vsakem kuhanju in pomivanju dobro očistite in splaknete, kaj pa kotičke okoli njega? Kako pogosto jim namenjate pozornost? Ker se tudi tam kopiči nemalo največkrat spregledane umazanije, si vzemite pet minut in dodobra obrišite območja okoli korita. Lahko uporabite kar mešanico detergenta za pomivanje posode in vode ali kombinacijo alkoholnega kisa ter vode v razmerju ena proti ena. Pazite tudi, da na očiščen rob korita in njegovo okolico ne odlagate vlažnih gobic za pomivanje posode.

Čeprav so na prvi pogled čisti, pulte vsakič, ko pomijete posodo, obrišite s primernim čistilom. FOTO: Demaerre, Getty Images

Vsaj enkrat na teden očistite tudi površino pod hladilnikom.

Pomemben korak pri zagotavljanju čistoče v kuhinji je čiščenje v naglici pogosto spregledanih kapljic maščobe in prstnih odtisov na kuhinjskih površinah. Zlasti maščoba, ki dolgo ostane na keramiki ali pultih, postaja vse bolj zasušena in težje odstranljiva. Zato jo obrišite po vsakem kuhanju oziroma pomivanju posode. Ker sveža umazanija ni trdovratna, boste za opravilo potrebovali vsega skupaj nekaj minut, nesnagi pa bodo kos tudi naravna, neagresivna čistila, denimo že omenjena kombinacija kisa in vode.

Naslednji skriti kotički so na tleh in čisto pri stropu. Vsaj enkrat na teden očistite tudi površino pod hladilnikom. Običajno so te naprave dvignjene od tal, tako da s tanjšim pripomočkom in krpo zlahka odstranite prah, ostanke hrane in drugo umazanijo, ki se tam nabira. Enako velja za vrhnje ploskve omaric v kuhinji, ki največkrat ostanejo spregledane.

In ko smo že pri hladilniku: večkrat iz njega izvlecite predal za sadje in zelenjavo, ga dodobra operite s toplo milnico in ga, preden ga vrnete na svoje mesto, osušite s čisto krpo. Predal je največje leglo umazanije v hladilniku in pozornost bi mu morali namenjati pogosteje.

Ne le korito, očistite tudi kotičke okoli njega. FOTO: Predragimages, Getty Images

Tako kot tudi odpirač za konzerve. Res je, da v današnjem času pride prav redkeje kot nekoč, a vsakič, ko z njim odprete embalažo, ga dobro očistite, kajti na njem ostanejo ostanki hrane, ki so odlična podlaga za množenje zdravju nevarnih bakteriji, ki lahko privedejo do zastrupitve. Odpirač pomijte v pomivalnem stroju ali ga dobro namočite v alkoholnem kisu, zdrgnite in posušite, da bi preprečili nastajanje rje.

Kuhinjske krpe in gobice so ena največjih legel umazanije v prostoru, kjer nastaja hrana.

Operite krpe

Kuhinjske krpe in gobice so žal ena največjih legel umazanije v prostoru, kjer nastaja hrana. Zato krpe vsak dan zamenjajte s svežimi. Ne zgolj zato, ker boste tako zaščitili zdravje, temveč tudi zato, ker čiste krpe znatno pripomorejo k prijetnejšemu videzu prostora. Tudi gobice za pomivanje je priporočljivo redno menjavati z novimi. Vsaj na dva tedna. Razkuževanje gobic v denimo mikrovalovni pečici namreč ni tako učinkovito, da bi bile dolgo varne za uporabo.

Predal za zelenjavo zahteva pogostejše čiščenje. FOTO: Bogdan Kurylo, getty Images

Čeprav so pulti na prvi pogled čisti, ker na njih ni opaziti umazanije in drobtin, jih po vsakem pomivanju posode temeljito obrišite s čistilom, ki mu zagotavlja dodaten sijaj. Lahko uporabite mešanico alkoholnega kisa in vode.

Enako velja za mizo. Če je prekrita s steklom, uporabite čistilo, ki zagotavlja njegov sijaj, če je iz lesa, pa za ta material primerno čistilo, ki ne bo poškodovalo površine, ji pa bo zagotovilo dodaten sijaj.