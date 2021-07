»Vlagamo v objekt, pa ne vemo, ali ga bomo morali porušiti – kako naprej«

Pozdravljeni,podedovali smo enodružinsko stanovanjsko stavbo iz 70-ih let (živimo v njej). V 80-ih letih jo je predhodni lastnik legaliziral, s tem, da se je sklicevalo na nadomestno gradnjo (tako piše v gradbenem dovoljenju). V lokacijski dokumentaciji (je del lokacijskega dovoljenja) za enodružinsko hišo je navedeno, da se objekt, opisan v nadaljevanju (stari objekt/hiša), preuredi v gospodarski objekt. Predhodni lastnik se je in tudi mi se ukvarjamo z obdelovanjem zemlje za svoje potrebe. Imamo nekaj kmetijske opreme, nimamo pa registrirane kmetije.Šest metrov od enodružinske hiše stoji stari objekt iz približno leta 1850 (velikosti 13 x 6,5 metra), v katerem so živeli predniki (»velbana klet in hlev v podkletenem delu in stanovanjski del nad njim). Stavba je delno vkopana (pribl. 1,5 m globoko).Namembnost od 80-ih let dalje (v času legalizacije) – v vkopanem delu objekta je klet za spravilo pridelkov in hlev. Nad tem pa je etaža za spravilo pridelka (seno), za kmetijsko opremo (mlin, kosilnice, priključke …), manjši prostor za priročno delavnico z ročnim orodjem za domača popravila. Pred izgradnjo enodružinske hiše se je ta (zgornja) etaža uporabljala za stanovalce. Stavba je zadnjo večjo obnovo doživela leta 1965. Ves čas pa izvajamo vzdrževalne posege (menjava strešne kritine, oken, vrat, odvodnjavanje okrog objekta, ometi, dotrajani leseni deli …). Priključena je na novi objekt (voda, elektrika). Pri popisu objektov (vseslovenski pred več leti) je bila vpisana namembnost, kot sem jo opisal (hlev, prostor za spravilo pridelka in kmetijsko opremo).Želeli bi obdržati staro hišo, saj nam, takšna kot je, zelo dobro služi še danes.Moramo porušiti staro hišo/gospodarski objekt, ker se nanjo sklicuje gradbeno dovoljenje za nadomestno gradnjo (nikjer v gradbenem dovoljenju ni omenjeno rušenje)? Se lahko sklicujemo na opredeljeno namembnost starega objekta iz lokacijske dokumentacije (= lokacijskega dovoljenja) in je bilo dejansko tudi realizirano? Je mogoče kako urediti dokumentacijo za stari objekt? Kje in kako naj začnem urejati zadevo/dokumentacijo starega objekta? Vlagamo v objekt, pa ne vemo, ali ga bomo morali porušiti. Radi bi vedeli, kako naprej …