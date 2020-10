Visokooktanski Goričani

Obletnica prve moto dirke

Predsednik organizacijskega odbora Rally Nova Gorica Miran Teršič, tajnik organizacijskega odbora Renato Hvala in podpredsednik AMD Gorica Miro Lipičar FOTO: Staš Ivanc

Društvo s 73-letno zgodovino

10.000

gledalcev je bilo na lanskem super specialu.

Novogoriški reli

Letošnji Rally Nova Gorica je bil odpovedan zaradi covida-19.

Leto 1947 je bilo izjemno za Primorsko. Petnajstega septembra, dve leti po koncu druge svetovne vojne, se je Primorska priključila matični domovini, česar nikoli ne smemo pozabiti. Pa še nekaj pomembnega – vsaj za lokalno skupnost in tehnično kulturo – se je zgodilo v tistih dneh: le dva dneva po priključitvi Primorske so v Solkanu ustanovili Avto-moto društvo Gorica, ki je že istega leta štelo kar 315 članov.Že prvo leto so v AMD Gorica usposobili 50 voznikov in organizirali prvo ocenjevalno vožnjo iz Solkana na Trnovo. Društvo je raslo in se razvijalo z mladim mestom, skrbelo za vzgojo in varnost v cestnem prometu, organiziralo številna turistična, državna in mednarodna avto-moto tekmovanja ter pomagalo članom in drugim. Pod okriljem AMD Gorica so se kalili številni tekmovalci v avto-moto športu, ki so na domačih in mednarodnih tekmovanjih dosegali vrhunske uspehe, z organizacijo mednarodnih tekmovanj pa so ponesli ime Nove Gorice v svet.Do 28. septembra bo v stavbi Mestne občine Nova Gorica odprta razstava, ki predstavlja zgodovino društva in njegovo udejstvovanje v avto-moto športu, zaznamuje 70. obletnico prve moto dirke v Novi Gorici, zaključi pa se z relijem Nova Gorica, ki bi moral potekati pred dnevi, a je bil odpovedan zaradi covida-19.Prva krožna dirka po Gorici je 24. septembra 1950 pritegnila tekmovalce iz 22 držav, gledalcev pa je bilo nepopisno veliko, menda okoli 20.000, je med sprehodom po razstavi povedal, podpredsednik AMD Gorica in podpredsednik športne komisije. AMD Gorica je imelo (in še ima) tudi avtošolo, v najboljših letih s kar 22 učnimi avtomobili in 22 redno zaposlenimi inštruktorji.Veliko so delali tudi na vzgoji mladih, v avto-moto športu pa so imeli pokrite skoraj vse panoge: od avtomobilskih dirk, relijev prek cestnohitrostnih motociklističnih dirk in motokrosa do kartinga in eko relija z električnimi avtomobili, kjer ne zmaga najhitrejši, ampak najbolj točen in varčen voznik.Društvo ima zdaj več kot tri tisoč članov, aktivnih pa je kakih 60, predvsem v avto sekciji. Kakor pravi, tajnik organizacijskega odbora Rally Nova Gorica, so se leta 2012 odločili, da bi malo oživili avto-moto šport na Primorskem. Začeli so z manjšo dirko oziroma sprint relijem. »In že prvi je pokazal, da smo na pravi poti: že prvo leto je na reliju v Banjšicah sodelovalo 60 avtomobilov in leta 2016 je Rally Nova Gorica nadomestil Rally Saturnus,« je pojasnil Hvala. Novogoriški reli je postal mednaroden in eden najbolje obiskanih pri nas. Na lanskem super specialu v Novi Gorici je bilo okoli 10.000 gledalcev.»Z razvojem dirk smo se morali odločati tudi o novih lokacijah. Celotno dogajanje smo preselili v mesto, saj so bile Banjšice premajhne. Našli smo skupni jezik z mestnimi oblastmi in lani je reli prvič potekal v samem mestnem jedru,« je dodal, nekdanji dirkač ter predsednik organizacijskega odbora Rally Nova Gorica in predsednik sekcije avtomobilistov.»Priljubljenost tega športa je med Primorci velikanska.«Letošnji reli je zaradi protikoronskih ukrepov odpadel, saj bi bilo nesmiselno organizirati tako veliko in zanimivo dirko brez gledalcev, še posebno po lanskem dogodku, ko so specialke po mestu drvele tudi na spektakularni nočni preizkušnji. A pred AMD Gorica je novo leto.