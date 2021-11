Visoka greda še pred zimo

November je ravno pravšnji za pripravo visoke grede. Večina dela na vrtu je končanega, poleg tega je naokoli dovolj rastlinskega materiala, ki ga bomo potrebovali v visoki gredi. Čez zimo se bodo plasti tudi lepo posedle, spomladi nato dodamo samo še zgornjo plast zemlje, in greda je pripravljena na sadike.

Lahko jo postavimo na trdno podlago ali na zemljo, le lega naj bo zavetrna in sončna.

Kakšno izberemo, je odvisno od posameznika, lahko je višja ali nižja, z dnom ali brez, paziti je treba le, da ne bo preširoka in bomo lahko brez večjega napora segli do polovice, če je greda postavljena ob steno, pa z enega konca do drugega. Preden se lotimo postavitve, je treba seveda najti primerno lego. Ta naj bo zavetrna in čim bolj sončna. Za ogrodje lahko izberemo lesene deske, debla, lahko ga spletemo iz vej, uporabimo opeko ali zidake, ki so ostali od del okrog hiše, možnosti je res veliko. Enako velja za obliko. Visoka greda ni nujno velika škatla, lahko ima obliko črke L, lahko je videti kot labirint, ima več nadstropji, vse je mogoče, da le dosežemo vsak kotiček. Pravila veljajo le pri sestavi.

Oblika, velikost in material, iz katerega bo ogrodje, so stvar posameznika, pazimo le, da ne bo preširoka.

Če jo postavimo na betonsko podlago, denimo balkon ali teraso, ji je treba izdelati dno, ki mora biti prepustno, da bo lahko odvečna voda odtekala. Izberemo deske, ki jih na ogrodje pritrdimo nekoliko bolj narazen, naluknjan polivinil, luknjasto spletene veje … Če gredo postavljamo neposredno na zemljo, dna ne potrebujemo, potrebujemo pa mrežo, ki bo preprečila v tleh živečim škodljivcem, da bi se prebili do pridelka. Naslednji koraki so enaki pri vseh vrstah visokih gred.

Ni nujno, da so iz lesa. FOTO: Vaivirga/getty Images

Najprej se lotimo drenažnega sloja, ki bo omogočal odtekanje vode. Najbolje se obnesejo veje različnih debelin, ki jih položimo v obliki mreže, dodamo lahko tudi kakšen večji kamen. Sledi plast travne ruše, ki jo obrnemo tako, da je prst obrnjena navzgor, nanjo naložimo plast organskega materiala, denimo odpadlo listje, slama, manjše vejice itd., po njem razporedimo kompost in plast lepenke. Slednja bo privabila deževnike, ki so najboljši prijatelji visokih gred. Zdaj sledi le še plast kakovostne zemlje, lahko tudi povsem običajne, a v tem primeru ji moramo dodati gnoj in plast slamnate zastirke, ki bo čez zimo razpadla in zemljo še dodatno nahranila. Slednje ne velja samo za prvo postavitev visoke grede, tudi če jo imamo že zelo dolgo, poskrbimo, da zemljo čez zimo dodatno nahranimo, sadike, ki jih bomo spomladi zasadili, nam bodo hvaležne.