Vis: Hrvaški otok, kjer boste našli mir in kjer ni množičnega turizma

Najprej priznanje: na Visu sem bila že šestkrat, a sem se doslej uspešno izogibala obisku najbolj znanih turističnih točk, kot sta plaža Stiniva in Modra špilja na bližnjem otočku Biševo. Vsakič rečem, da bom to zares storila. In potem minevajo dnevi, vsak dan si zatrdim: jutri, jutri grem pogledat Stinivo. Ampak ta jutri nikoli ne pride. Čas najraje preživljam v Komiži, ob mestu Visu drugem večjem naselju na otoku. Ker vem, da mi bo pozimi žal za vsak dan, ko nisem šla dopoldne na rivo na kavo in slanik.