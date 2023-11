Virtuozna serija virtus: traktorji, ki imajo kaj za pokazati

SDF je eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev traktorjev, žitnih kombajnov in dizelskih motorjev. Izdelke prodaja prek blagovnih znamk Same, Deutz Fahr, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire in Vitibot. Podjetje ima sedež v severni Italiji, v Trevigliu. Njihovi začetki segajo v leto 1927, ko sta Francesco in Eugenio Cassani razvila traktor Cassani, enega prvih traktorjev na svetu z dizelskim motorjem.

Proizvodnjo, prodajo, poprodajo in distribucijo rezervnih delov izvajajo prek devetih proizvodnih lokacij (v Evropi in Aziji), 12 prodajnih podružnic (v Evropi in Aziji). Imajo 155 uvoznikov in več kot 3100 trgovcev po vsem svetu. Družba SDF ima več kot 4400 zaposlenih in je imela v letu 2022 prihodke v višini 1,8 milijona evrov in 11,1-odstotni prihodek pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA).

Napredni motorji

Virtus je Sametova serija traktorjev, v kateri so trije modeli z nazivno močjo od 84,7 do 95,6 kW (115–130 KM), maksimalna moč z dodatno močjo boost pa je od 93 do 105 kW (od 126 do 143 KM). Maksimalni navor je od 496 do 564 Nm (z boostom pa od 517 do 576 Nm). Vgrajene imajo motorje farmotion 45 emisijske stopnje V, ki imajo napredno zgorevalno komoro, skupni vod z 2000 bari, e-visco ventilator in elektronsko krmiljen turbinski polnilnik z variabilno geometrijo.

Pod pokrovom virtusa 135 RVshift se skriva motor z maksimalno dodatno močjo boost 105 kW (143 KM). FOTO: Tomaž Poje

Izbira menjalnikov

Kupci virtusa lahko izbirajo med dvema menjalnikoma. Tradicionalni uporabniki se lahko odločijo za 5-stopenjski mehanski menjalnik ali 3-stopenjski powershift, za mlajše kupce pa je prava izbira inovativni »full-powershift« RVshift menjalnik, ki se v celoti upravlja z eno krmilno (vozno) palico, ki ponuja skupno do 20+16 hitrosti (z ali brez plazečih prestav).

Kabina ponuja prostor, udobje, opremo in ergonomijo upravljanja, ki jo pričakujemo od vrhunskega traktorja.

Najvišja hitrost 50 km/h je mogoča pri samo 1910 vrtljajih na minuto. Menjalnik RVshift ponuja izjemno raven udobja in med drugimi značilnostmi vključuje funkcijo automatic powershift (APS) in popolnoma uporabniško prilagodljivo funkcijo za samodejno izbiranje med načinoma »delo« in »transport«.

Hidravlika in kabina

V najboljši izvedbi ima hidravlični sistem 120 l/min pretoka z zaznavanjem obremenitve. Ima lahko do 10 zadnjih spojk za zunanje hidravlične porabnike. Virtus ima obsežno izbiro načinov hitrosti priključne gredi (TPG), in sicer 540, 540 eco, 1000 in 1000 eco. Ima tudi priključno gred za pogon koles prikolice, ki je sinhronizirana z vozno hitrostjo traktorja. Auto PTO je funkcija, ki samodejno vklopi in izklopi priključno gred glede na položaj elektronsko nadzorovanega zadnjega hidravličnega dvigala.

Dopadljiva armaturna plošča s sredinskim digitalnim prikazovalnikom (računalnikom) uporabniku podaja vse informacije o delovanju traktorja. FOTO: Tomaž Poje

Kabina topvision je na voljo v treh različicah opreme. Ponuja prostor, udobje, opremo in ergonomijo upravljanja, ki jo pričakujemo od vrhunskega traktorja. Kabina je mehansko vzmetena, ima delovne luči led, imonitor, 12-voltni hladilnik, usb priključke in avdiosistem z radiem DAB+.