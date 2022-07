Virtualno po Dolenjski: s pametnim telefonom je osebni vodnik na dosegu roke

Turistično ponudbo Dolenjske so obogatili virtualni vodniki, ki obiskovalcem pomagajo polneje doživeti tri tamkajšnje turistične znamenitosti: novomeško mestno jedro, Bazo 20 in arheološko pot Vinji Vrh. Vse, kar morate storiti, je, da si brezplačne vodnike naložite na pametni telefon in se prepustite vodenju teh virtualnih pomočnikov, ki bodo jeseni nadgrajeni še s petzvezdičnim doživetjem, ki bo vključevalo lokalno kulinariko, navdihnjeno s sestavinami iz takratnega časa, a s sodobnim pridihom.

Aplikacije so na voljo v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.

Virtualni vodnik po novomeški prestolnici se osredotoči na ogled znamenitosti v starem jedru, te pa vam razkažejo (virtualne) novomeške zgodovinske osebnosti, med temi sta tudi Rudolf IV. Habsburški in Leon Štukelj. Vsak vodnik izpostavi katero izmed vrednot, ki so skozi zgodovino oblikovale Novo mesto in ga krasijo še danes.

Virtualni vodnik

Vodnik po Bazi 20 obiskovalca popelje v osrčje Kočevskega roga, v čas druge svetovne vojne med aprilom 1942 in decembrom 1943, ko je tam deloval sedež političnega odporniškega gibanja. Obiskovalec se s pomočjo virtualnega vodnika prelevi v kurirja, si izbere svoje skrivno ime in dobi skrivno nalogo. Pri raziskovanju spozna življenje in delo takratnih prebivalcev Baze 20, ki je edini na tako skriven način zgrajen in avtentično ohranjen sedež vodstva kakega odporniškega gibanja.

Arheološka pot Vinji Vrh je z vodnikom in zgodbo Doživetje Vinjega vrha dobila še večjo razsežnost. Turist se ob prihodu v Belo Cerkev prelevi v arheologa, virtualno izkoplje Šmarješko čelado in spozna vojščaka, halštatskega bojevnika Neustrašnega. Skupaj z njim na poti do nekdanjega naselja na Vinjem Vrhu odkriva za tisti čas značilne predmete ter spozna njihovo zgodbo in pomen, na vrhu pa ga čaka še odkritje naselbine, prikaže se mu namreč 3D-model postavitve železnodobnega naselja.