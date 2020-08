Vipavska dolina na vrhu

Značilna kulinarika Vipavske doline

Več kot 70 priložnosti za odkrivanje skritih kotičkov in posebnosti.

Pojav pandemije je sesul letošnja pričakovanja.

Te dni je domače turistične delavce zelo razveselil članek, ki ga je britanski spletni medij Independent objavil kmalu zatem, ko je bilo potovanje iz Združenega kraljestva v Slovenijo spet sproščeno. V zgodbi z naslovom Zakaj mora biti Vipavska dolina ob potovanju v Slovenijo na vrhu vašega seznama želja novinarka slikovito opisuje spomine na obisk omenjenega območja, na izjemna vina, kulinariko, naravne znamenitosti, aktivnosti v naravi in prijazne gostitelje. Članek je izšel ob pravem času in poudarja vse tiste prednosti naše turistične ponudbe, ki jih gostje po izbruhu pandemije cenijo še bolj,« sporočajo iz Vipavske doline.Turistična znamka Vipavska dolina je v minulih letih skokovito postajala prepoznavna, leta 2018 jo je Lonely Planet uvrstil med top 10 destinacij v Evropi, ki jih je treba obiskati. »Lani je zabeležila bistveno višjo rast prihodov tujih gostov od slovenskega povprečja. Pojav pandemije pa je sesul letošnja pričakovanja, zato je Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina sprejel vrsto kriznih ukrepov. Z javnim pozivom je turistične ponudnike povabil k oblikovanju novih, zanimivih in spremenjenim razmeram prilagojenih ponudb, ki bi turistično destinacijo tudi v novih razmerah ohranjale privlačno. Odziv je bil izjemen, za objavo na spletnem portalu Vipavska dolina smo pripravili kar 52 novih turističnih doživetij z zelo raznoliko in kreativno sestavljeno ponudbo,« pravijo v Javnem zavodu Nova Gorica in Vipavska dolina.V javnem zavodu za turizem so sočasno pospešili načrtovano prenovo uradnega spletnega portala, ta je zdaj posodobljen in grafično osvežen ter ponuja vsa nova doživetja, skupaj je tako gostom na voljo več kot 70 različnih priložnosti za odkrivanje skritih kotičkov in posebnosti teh krajev v spremstvu lokalnih gostiteljev. Posodobljena je tudi mobilna različica spletnega portala, prenova pa še ni končana. V prihodnjih mesecih načrtujejo objavo številnih novih vsebin, ki bodo gostom še bolj približale obilje možnosti za preživljanje prostega časa na celotnem območju med vznožjem Nanosa in Solkanom ter Banjško planoto.Vzporedno v Sloveniji in še v osmih državah poteka oglaševalska kampanja z naslovom Rajska dolina obstaja. V ospredje postavlja vinsko in kulinarično ponudbo, saj se ta destinacija ponaša z največ Michelinovimi zvezdicami in priznanji v Sloveniji, vipavska vina pa že dolgo segajo po najvišjih priznanjih za kakovost. Poleg največjih znamenitosti so izpostavljene celoletne možnosti za kolesarjenje ter seveda raznolikost doživetij.»Nova top doživetja in sodobna spletna orodja so naložba tudi za čas po koronakrizi. Stalni razvoj naše turistične ponudbe je ključnega pomena, zato bomo tudi v prihodnje tesno sodelovali s turističnimi ponudniki, jim pomagali pri oblikovanju produktov in skrbeli za promocijo. Že to jesen načrtujemo izobraževalne delavnice, namenjene oblikovanju visokokakovostnih turističnih produktov, ki jim Slovenska turistična organizacija dodeljuje znak petzvezdičnega doživetja,« je povedala, direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska.