Vinoboti v Červinjanu (FOTO)

Enovitis in Campo je specializirani sejem v Italiji, ki je v celoti posvečen tehnologijam vinogradništva. Bistvo prireditve so preizkusi in demonstracije, ki potekajo neposredno v vinogradu v povsem realnih razmerah, tako da obiskovalec vidi učinkovitost in uporabnost prikazanih strojev. Šestnajsto izvedbo je organiziral Unione Italiana Vini (UIV).

Francoski Naïo Technologies ima v uporabi že več kot 20 tedov – vinogradniških robotov. Gre za jahalno izvedbo, namenjeni pa so obdelavi vrstnega prostora v vinogradu. Vozilo je dolgo 450 cm, široko od 142 do 185 cm, visoko pa 200 cm ± 30 cm. Tehta 1,7 tone. Ima električni pogon, avtonomija pa je do 8 ur v odvisnosti od vrste dela. Hitrost je do 6 km/h, storilnost naj bi bila do 5 ha/dan. Zmore do 30 % nagiba. Za navigacijo ima sistem GPS RTK. Sicer ima Naïo Technologies že več kot 200 kmetijskih robotov (modeli OZ, Dino in TED) v uporabi po vsem svetu.

Bienale za specialiste

Prireditev je vsako leto drugje v Italiji –​ seveda tam, kjer imajo vinogradniška območja. Letos je bil dogodek 23. in 24. junija in prvič v Furlaniji - Julijski krajini v vinogradih Tenuta Ca' Bolani v Červinjanu (Cervignanu del Friuli) zelo blizu slovenske meje, zato je bilo prisotnih tudi precej slovenskih vinogradnikov. Predstavilo se je več kot 150 razstavljavcev, prišlo pa je skoraj 7000 obiskovalcev tako iz Italije kot iz bližnjih držav (Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske).

Poleg predstavitev vinogradniških strojev so bile na sporedu konference in tehnične delavnice. Strokovna komisija je v okviru Innovation Challenge podelila osem nagrad za tehnološke inovacije in za nove tehnologije, ki prispevajo k napredku vinogradniškega sektorja.

Avtonomno vozilo ne pomeni veliko, če nima zraven delovnega priključka. Naïo TED za vrstno obdelavo vinske trte brez uporabe herbicidov lahko uporablja tudi krožni zvezdasti okopalnik v kombinaciji s prstastim okopalnikom. Vrednost robota se na koncu ocenjuje po opravljenem delu v vinogradu, ne pa po številu senzorjev.

Razvoj robotov

V današnjem prispevku prikazujemo robote za vinogradništvo z Enovitisa, v naslednjem pa bomo novosti na področju kolesnih in goseničnih traktorjev. Pri robotih za vinogradništvo gre za avtonomna vozila oziroma traktorje brez prisotnosti traktorista na vozilu. Lahko so dokaj podobna običajnim traktorjem ali pa so to neke čisto nove vozeče platforme. Avtonomna vožnja pa ni edina naloga, ki jo morajo opraviti ta vozila, ampak morajo izvesti tudi določeno delovno operacijo v vinogradniški pridelavi. Ta segment industrije se zdaj zelo hitro razvija.

Slovensko vozilo

Razveseljivo je, da smo med roboti za vinogradništvo videli tudi avtonomno vozilo slopehelper, ki ga izdeluje vrhniško podjetje PeK Automotive, d. o. o. Slopehelper je električno vozilo; kot vir električne energije ima vgrajene litijeve baterije, ki omogočajo avtonomijo do 14 ur, odvisno od vrste dela.

Slopehelper je slovensko avtonomno vozilo (traktor), prikazano na Enovitis in Campo. Z radarji ugotavlja položaj vrst oziroma debel vinske trte. Računalnik z ustreznim algoritmi vodi stroj po sadovnjaku, ne da bi bil traktorist prisoten.

Opremljen je z različnimi senzorji, ki omogočajo avtonomno vodenje traktorja. Vgrajene ima enkoderje (inkrementalne dajalnike), sprednje in zadnje pozicijske radarje (mehansko vrtljivi radarji), stranske radarje za vzdrževanje oddaljenosti od vrste nasada in za nadzor stranskih delovnih priključkov. Vgrajen ima tudi pospeškometer in sprednjo kamero s FPV. Radarski senzorji delujejo celo v gostem dimu, megli, prahu ali pri nizkem neposrednem soncu zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. Slopehelper ima vedno več priključkov – strojev za opravila v vinogradništvu.