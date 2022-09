Vinji Vrh: ko turist postane arheolog (FOTO)

Z vinogradi posejani Vinji Vrh z okolico je bil nekdaj močno naselje. Gre za čas starejše železne dobe, okoli leta 800 pr. n. št. Naselje na nadmorski višini 385 metrov je živelo vse do rimske zasedbe naših krajev konec 1. stoletja pr. n. št. V njegovi neposredni bližini so nastala grobišča in druga manjša naselja.

Zdaj je mogoče pokukati v skrivnosti tistega časa s pametnim telefonom oziroma s pomočjo brezplačnega virtualnega vodnika pod imenom Skrivnosti Dolenjske. Z njim lahko poleg Vinjega Vrha raziščemo še Bazo 20 in znamenitosti starega jedra Novega mesta.

Start je v Beli Cerkvi, pri Hiši žive dediščine, v kateri je tudi posebna soba Dežela arheologije. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

»Vinji Vrh je eno naših najvidnejših arheoloških najdišč in z zavodom za varstvo kulturne dediščine smo že leta 2019 pripravili krožno arheološko pot, ki predstavlja vsa pomembna najdišča in artefakte, najdene na območju železnodobnega naselja, aplikacija pa ponuja novo izkušnjo doživetja te poti,« je povedala Katarina Gunde z občine Šmarješke Toplice.

Turist se ob prihodu v Belo Cerkev s pomočjo aplikacije prelevi v arheologa, virtualno izkoplje šmarješko čelado in spozna vojščaka, halštatskega bojevnika Neustrašnega. Skupaj z njim na poti do nekdanjega naselja na Vinjem Vrhu odkriva nekatere za tisti čas značilne predmete, si jih v obliki 3D-modelov podrobneje ogleda ter spotoma spozna njihovo zgodbo in pomen, povsem na vrhu pa ga čaka še odkritje naselbine, prikaže se mu namreč model postavitve železnodobnega naselja na Vinjem Vrhu.

Ta izjemno bogata zgodba je nastala v sodelovanju z Dolenjskim muzejem in arheologinjo Petro Stipančić ter Območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije oziroma Pavlo Peterle Udovič.

Arheološka pot Vinji Vrh je krožna, dolga je 6 kilometrov in ni zahtevna. Začne se v Beli Cerkvi, vodi mimo grobišča Strmec, čez prazgodovinsko naselbino na Velikem Vinjem Vrhu ter naprej mimo gomilnih grobišč Mlada vina in Gradejska hosta nazaj do Bele Cerkve.

Ponudbo so obogatili z virtualnimi vodniki po Novem mestu, Bazi 20 in Vinjem Vrhu.

Ustavimo se na devetih postajah, že na prvi, v Beli Cerkvi, pa skeniramo QR-kodo, če tega nismo storili že doma, in prisluhnemo železnodobnemu vojščaku, ki nas popelje po dobro označeni poti. Že razgled po okolici nam pove, da so znali naši predniki izkoristiti izjemno strateško lego krajine in številne vode vire.

Pot pelje tudi do cerkve na Vinjem Vrhu.

Brezplačna aplikacija za doživetje Vinjega Vrha je na voljo v slovenskem, nemškem, angleškem in italijanskem jeziku. »Vsi trije brezplačni virtualni vodniki, torej po Bazi 20, Novem mestu in Vinjem Vrhu, bogatijo turistično ponudbo Dolenjske – obiskovalcem omogočajo, da na svojih pametnih telefonov podrobneje spoznajo omenjene lokacije s pomočjo obogatene resničnosti,« je izpostavila Mojca Badovinac iz Razvojnega centra Novo mesto.

V Zavodu za Turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice so pripravili tudi petzvezdično doživetje, v katerem lahko obiskovalec svoja doživetja nadgradi s spoznavanjem dolenjske kulturne in kulinarične dediščine.

Tako so po besedah direktorice zavoda Darinke Bobnar v Doživetje Vinjega Vrha vključeni še Šmarjeta z vinsko fontano cvička, razgledni zvonik cerkve sv. Marjete, kulinarično razvajanje na večerji pod zvezdnim nebom na terasi strehe Dvorca Gregorčič in prenočitev v apartmaju v letalu na strehi dvorca, za doživetje po doživetju pa poskrbijo s posebnimi darilci. Ta paket bo na voljo avgusta, seveda po predhodni rezervaciji.