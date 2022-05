Vihar ga je potopil, Blejci ga dvignejo

V soboto, 28. maja, bo ob 21. uri na Grajskem kopališču na Bledu po dveh letih znova zaživela Legenda o potopljenem zvonu. Na Turizmu Bled so se letos odločili, da pripravijo poletno uprizoritev. Sodelovali bodo potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled in drugi nastopajoči.

Še dandanes menda v jasnih nočeh zazvoni iz globin.

Tako imenovani zvonček želja je leta 1534 vlil Franziskus Patavinus v Padovi v Italiji. Nekako v tistem času je na Blejskem gradu živela mlada, neutolažljiva vdova. Moža so ji ubili razbojniki in njegovo truplo vrgli v jezero. Zbrala je vse svoje srebro in zlato ter dala vliti zvonček za kapelo na otoku. Vendar tja ni prispel. Hud vihar ga je potopil z ladjico in čolnarji vred. Še dandanes menda v jasnih nočeh zazvoni iz globin. Obupana vdova je po tej nesreči prodala vse svoje imetje, izkupiček darovala za novo cerkev na otoku, sama pa stopila v samostan v Rimu. Po njeni smrti je papež posvetil nov zvon in ga poslal na Blejski otok. Kdor s tem zvonom pozvoni in svojo željo sporoči usmiljeni gospe z jezera, se mu želja izpolni.

Tako pripoveduje legenda, ki vključuje sago o potopljenem zvonu in idealiziran zgodovinski nastanek zvončka želja.

Sončni zahod na Bledu je nekaj posebnega. Foto: Primož Hieng

Leta 1999 je Eva Štravs iz LTO Bled podala nekaj idej o popestritvi božičnega potopa. Prvi predlog je bil, da bi praznovanje dopolnili z Legendo o potopljenem zvonu v jezeru in da ta prireditev postane tako res blejska in tradicionalna. V Društvu za podvodne dejavnosti Bled so predlog seveda takoj podprli. Na skupnem sestanku so si Eva Štravs, Diana Šebat, Franc Miličinski in Jože Konc razdelili naloge.

»Prvi občutki in odzivi so bili res pravljični, ko se je osvetljeni zvon začel dvigati iz jezerskih globin ob spremljavi legende v treh jezikih, odlični glasbeni spremljavi in plesalk plesnega studia Bled na pletnah,« je v svojih spominih zapisal Konc. »Sama izvedba osvetlitve, dvigovanja in spuščanja zvona je bila nekaj časa skrivnost, še danes pa mnogi mislijo, da osvetljeni zvon spuščajo in dvigajo potapljači. Tokrat je bilo že toliko obiskovalcev, po oceni okoli tisoč, da smo se že bali, da se ne bo podrla kazinska terasa, zato smo se odločili, da prireditev prestavimo v grajsko kopališče.«