Vidnost je varnost

Akcija je namenjena ozaveščanju pešcev, da jim aktivna raba odsevnih predmetov in površin lahko reši življenje. Statistika navaja, da je med letoma 2016 in 2022 v temnem delu dneva umrlo 50 pešcev in nobeden od njih ni v času smrtne prometne nesreče nosil odsevnika ali imel na oblačilih odsevne površine.

Vozilo, ki vozi s hitrostjo 40 km/h, pešca, ki je v temnih oblačilih in ni osvetljen, opazi na razdalji do 26 metrov, v svetlih oblačilih do 38 metrov, pri aktivni uporabi odsevnih teles pa je viden tudi do 136 metrov daleč.

Kaj svetujejo prometni strokovnjaki:

- ponoči, v mraku ali ob zmanjšani vidljivosti morate nositi odsevnik na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču;

- za večjo vidnost in varnost poskrbite z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, uporaba svetilke);

- učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje, poleg odsevnika, okoli vratu nositi tudi rumeno rutico;

- za večjo varnost pešcev je ključna prilagojena hitrost vožnje in pozornost slehernega voznika;

- kolesarji, motoristi in avtomobilisti preverite brezhibnost delovanja svetlobnih teles na vozilu;

- uporaba oblačil z odsevnimi površinami je priporočljiva tudi za kolesarje in motoriste.