Veterinarki izpolnili skoraj vse želje

Zavetišča za živali si morajo za delovanje in opremo veterinarskih ambulant v veliki meri pomagati z donacijami in dražbami.

Potek akcije

Kdor želi sodelovati na dodatni dražbi slik ali bi rad priskočil na pomoč, si lahko več o tem prebere na facebookovem profilu mariborskega zavetišča pod oznako Licitacije za zavetišče za živali Maribor.

Malo denarja še manjka

860

evrov bo stal nakup infuzijske črpalke in grelca.

Marca je veterinarka, ki vodi veterinarsko ambulanto v sklopu Zavetišča za živali Maribor, začela zanimiv spletni projekt Naša veterinarka Mojca želi, da ji izpolnimo vse želje. Zapisala je, da ji moramo izpolniti vsako željo, ki je povezana z njenim delom – veterinarsko oskrbo zavetiščnih varovancev. In s pomočjo spletne dražbe donatorskih predmetov, ki je potekala med 15. in 26. marcem, so zbrali več kot 600 evrov za nakup infuzijske črpalke in grelca za ogrevanje infuzijske tekočine.Čeprav so v preteklosti s pomočjo prostovoljcev v zavetišču organizirali številne dražbe, z zbranim denarjem za potrebe interne ambulante pa kupili mikroskop, ultrazvočni odstranjevalec zobnega kamna, separator in še kaj, naprav, ki omogočajo boljšo in cenejšo oskrbo varovancev, ni nikoli dovolj. Infuzijska črpalka bo veterinarjem omogočila predvsem boljšo oskrbo drobcenih, kritičnih in dehidriranih pacientov, boljšo pripravo in natančno odmerjanje različnih učinkovin v intravenskih infuzijah med operacijami in intenzivnejšim zdravljenjem. Zmanjšala se bo tudi umrljivost sprejetih poškodovanih živali in močno dehidriranih mladičev.V 12 dneh so na dražbi prodajali stvari, ki jih v zavetišču ne potrebujejo v tolikšni količini (plaščki za pse, posodice in igrače za živali, oprsnice, mila), darila prostovoljcev in podjetij, pa majice in vrečke Čistokrvni mešanček. Od 200 izdelkov so prodali več kot tri četrtine vseh. Dobrih 600 evrov izkupička resda ne pokrije cene obeh naprav, a so ga obogatili še s 100 evri, zbranih na rojstnodnevni zabavi zavetiščne veterinarke. Ta si je namesto običajnih daril namreč zaželela donacijo za zavetišče.Takoj zatem je stekla akcija izbire dobavitelja za infuzijsko črpalko in grelnik.Med izbranimi ponudbami so se na koncu odločili, da kupijo prenosno črpalko in grelnik, s katerima bodo lahko pomagali več živalim hkrati. Infuzijska črpalka bo prišla prav tudi v operacijski sobi med daljšimi operacijami oziroma pri okrevanju in terapiji nekaj gramov težkih mačjih pacientov, ko je treba natančno odmeriti majhne količine infuzije in zdravil. Grelnik infuzije pa omogoča gretje dovajane intravenozne tekočine in prepreči ohlajanje (hipotermijo) med operacijo in po njej, poškodovanim živalim in tistim v šoku pa zagotavlja hitrejše okrevanje. Pogosto namreč sprejmejo podhlajene in onemogle živali, ki že nekaj časa poškodovane ležijo ob cesti, v jarku ali so bile zavržene.Kljub dodatnemu popustu podjetja Meditrade za obe napravi, vredni 860 evrov, jim nekaj denarja vseeno še manjka. Zato so dražbo podaljšali s podarjenimi slikami, med drugim z umetnino priznanega mariborskega slikarja. Če jim bo ostalo kaj presežka, ima veterinarka Mojca že v načrtu nakup inhalatorja za živali.Ta bi pripomogel k učinkovitejši terapiji respiratornih težav zlasti zavrženih mačk, ki jih pogosto sprejmejo s kroničnimi virusnimi in bakterijskimi boleznimi dihal.